أرقام خدمة عملاء فودافون Vodafone وعملاء كاش والرقم الموحد للشكاوى

خدمة عملاء فودافون، تعمل شركة فودافون في مجال الاتصالات على مستوى العالم، وتوفر خدمة عملاء فودافون أرقام وأكواد متعددة لإنجاز بعض العمليات سريعاً، ولكن هذا لا ينفي أهمية رقم خدمة عملاء فودافون الصوتي، والذي يتيح حل بعض المشاكل ومعرفة العروض الجديدة، وتعد شركة فودافون من أهم شركات الإتصالات في مصر ودول العالم. حيث أنها أول شركة اتصالات تم إطلاقها في مصر كما أنها منتشرة في العديد الدول وهي شركة إنجليزية الأصل، و سنتعرف معكم في هذا المقال عن كل ماتحتاج معرفته عن خدمة عملاء فودافون.

أرقام خدمة عملاء فودافون.

هي ليست شركة اتصالات صوتية ومرئية وحسب، ولكنها توفر لعملائها عدة خدمات منها خدمة الكاش لإيداع وتحويل وسحب الأموال بالتعاون واحد من البنوك العريقة، وخدمة ADSLO وهي خدمة الانترنت المنزلي، وخدمة 3G للهواتف المحمولة, ولا تبخل الشركة على العميل بالعروض المستمرة والتي يأتي على رأسها منح العميل شريحة جديدة 4G و2 جيجا إنترنت مجاناً في حالة استبدال شريحته القديمة، و كذلك تدشين حملة إعلانية مع شركة إريال لتقديم كروت الشحن المجانية لعملاء فودافون الذين يشترون منتجات إريال.

تتعدد أرقام خدمة العملاء المقدمة من شركة فودافون نظراً لكثرة عدد مستخدمي الشبكة على مستوى جمهورية مصر العربية، وتأتي الأرقام على النحو التالي:-

للاتصال من أي رقم فودافون 888.

للاتصال بخدمة العملاء من الخط الأرضي 16888.

للاتصال من خارج مصر وعلى المتصل وضع كود الاتصال الدولي 0101888888.

أرقام فودافون للخدمة السريعة.

للاستعلام عن الرصيد *868*1#

رقم معرفة الهاتف *878#

كود شحن رصيد *858*الشحن#

الباك كود *888*رقم الموبايل #, كما يمكنكم معرفة أرقام خدمة عملاء اتصالات اعرف أهم الأكواد وأحدث الباقات المقدمة

الكول تون *055* كود الأغنية.

كلمني شكراً *505* الرقم المراد الاتصال به#

خدمة سلفني شكراً *868*3#.

خدمة سلفني 3 جنيه *3#.

معرفة من المتصل بعد إيقاف تشغيل الموبايل *150#.

معرفة الوقت والتاريخ *100#

تفعيل خدمات الانترنت على الموبايل *888*4#

معرفة الفاتورة الأخيرة *888*1#

تفعيل الانتظار *43#

تحويل كافة المكالمات إلى رقم أخر *67* رقم الموبايل المراد تحويل المكالمات إليه #.

أرقام خدمة عملاء فودافون كاش.