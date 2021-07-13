أسرع طريقة شحن شدات ببجي وأسعار الشدات pubg uc 2021

يبحث الكثير من عشاق ومحبي لعبة pubg mobile العالمية، عن أفضل وأسهل وأسرع الطرق الأكيدة لـ شحن شدات ببجي، والحصول على الشدات بكميات مناسبة، من أجل الاستفادة من مزايا وإضافات تحديثات اللعبة المستمرة، حتى يتسنى لهم شراء العناصر الأساسية والسكنات والحزم والملابس والأدوات والأسلحة من متجر اللعبة، وهو ما يزيد من فرص تحقيقهم نتائج قوية في التقدم للمستويات الأعلى والحصول على الربح السريع، وهو ما نتناوله معكم بالتفاصيل خلال السطور التالية.

طريقة شحن شدات ببجي

أما عن طريقة شحن شدات ببجي بشكل سريع وسهل، يمكنكم اتباع الخطوات التالية الموضحة بالصورة:

تسجيل الدخول إلى موقع: midadbuy .

. تسجيل الدخول باسم المستخدم والرمز السري.

اختيار شحن شدات ببجي او استرداد.

اختيار طريقة الدفع الإلكتروني.

كتابة رقم معرف اللاعب الـ id.

اختيار كمية الشدات التي تريد الحصول عليها.

سيظهر لك تلقائيًا قيمة الشدات التي سيتم خصمها.

الضغط على موافق أو إرسال.

ستصلك رسالة بالتأكيد والشحن.

أسعار شدات pubg uc 2021

وبعد أن أوضحنا لكم أكثر طريقة شحن شدات ببجي تأكيدًا وضمانًا، ننشر لكم أبرز أسعار الشدات والعروض المقدمة منها:

بقيمة 10$ احصل على 600 UC ويمكنك دخول السحب على بطاقة 400$ للحصول على 24000UC.

بقيمة 10$ احصل على 600 UC وادخل السحب على بطاقة 400$ للحصول على 24000UC.

اشحن بطاقة ببجي 5$ 300uc وفرصة الحصول على رصيد إضافي 300$ 18000uc

اشحن بطاقة ببجي 5$ 300uc لفرصة الحصول على رصيد إضافي 300$ 18000uc

اشحن بطاقة ببجي 1$ 60uc لفرصة الحصول على رصيد إضافي 200$ 12000uc

اشحن بطاقة ببجي 100$ 6000+Free 2100uc.

بطاقة ببجي 50$ (3000+ Free850uc)

بطاقة ببجي 100$ (6000+ Free2100uc)

بطاقة ببجي 300$ (18000+ Free6300uc)

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