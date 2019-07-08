أسعار الاشتراك في باقات bein sport الرياضية والترفيهية وسعر ومواصفات الرسيفر

أسعار الاشتراك في باقات bein sports تأسست شبكة الجزيرة الإعلامية المعروفة حاليا باسم بي ان سبورت سنة 2015م بالعاصمة القطرية الدوحة، وتعد قنوات bein التي تضم قنوات ترفيهية ورياضية تابعة لتلك الشبكة، ومن أجل الاستمتاع بمشاهدة هذه القنوات المشوقة علينا الاشتراك الشهري أو السنوي وترجع أهمية هذه القنوات بالعالم العربي إلى أنها تعرض مباريات كرة القدم حصرياً، فتبث المباريات الخاصة بالبطولات الدولية والعالمية، سواء كأس العالم أو دوري أبطال أوروبا، وكذلك تعرض الأفلام الحصرية والبرامج الترفيهية والإخبارية، مما يجعل لها جمهور متابع بشغف وخاصة عشاق كرة القدم.

أسعار الاشتراك في باقات bein sport

بمجرد امتلاك رسيفر بي ان الذي يباع بالسوق المصري بسعر 1600 جنيه مصري فقط يمكن الاشتراك في الباقات، وذلك بدفع الاشتراك السنوي للباقة المحببة، وتشتمل قنوات بي إن على:-

18 قناة ترفيهية.

11 قناة متخصصة للأطفال.

6 قنوات مسلسلات, كما يمكنكم معرفة تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN Sports MAX لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية

11 قناة إخبارية.

11 قناة مخصصة لعرض الأفلام السينمائية.

28 قناة متخصصة في الرياضة.

اشتراك قنوات bein sport يعتمد على الباقة التي يختلف سعرها على النحو التالي:-

أولا باقة كومبليت:-

تجمع كافة قنوات الشبكة وعددها 85 قناة، وتتميز بالبث على مدار اليوم وبدون انقطاع، ويستمتع المشاهد بالقنوات الرياضية والأفلام التي تعرض لأول مرة، والمنوعات وبرامج الأطفال، ويتم الاشتراك السنوي والدفع المسبق بقيمة 2736 جنيه مصري فقط.

ثانيا باقة sports:-

تلك الباقة تشمل 55 قناة لعرض المباريات الإقليمية والدولية مثل الدوري الإنجليزي والإسباني، وعرض ألعاب القوى والجولف والتنس، وقيمة الباقة سنوياً 2280 جنيه مصري فقط.

ثالثا باقة أكسس:-

تلك الباقة تشمل 41 قناة ترفيهية، وقيمة الاشتراك السنوي 994 جنيه مصري فقط، بحيث يستمتع المشاهد برؤية مباريات كرة القدم على المستوى المحلي والعالمي، علاوة على المنوعات و الأخبار وقنوات الواقع والأطفال والأفلام.

رابعا باقة Entertainment:-

تلك الباقة تشتمل على 66 قناة لعرض الأفلام الأجنبية الجديدة والتي تعرض لأول مرة، كما تحتوي على قنوات ترفيهية bein movies لعرض الأفلام العائلية الرومانسية والأكشن والدراما والإثارة، وسعر الاشتراك السنوي 2280 جنيه مصري فقط.

تقدم الشركة بعض العروض والتخفيضات لكل من المشتركين الجدد والقدامى، والتي من بينها خصم يصل ل 50% على الباقة الكاملة, استطاعت قنوات بي ان سبوت أن تحوز على حقوق بث البطولات العالمية كما تقدم برامج تحليلية على أعلى مستوى لكبار نجوم الكرة في الوطن العربي أثناء وبعد المباراة.

سعر رسيفر bein sport.

مع تنوع الأجهزة يمكنك الإشتراك بكل سهولة حيث يتوفر لدى العديد من الموزعين المعتمدين جميع الأنواع، ويرجي العلم أنه قد لاتجد إلا نوعية رسيفر Humax C1 .