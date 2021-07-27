أسعار ومواصفات ايفون 13 الجديد.. مفاجأة آبل لمستخدميها في الربع الأخير من 2021

من أكثر الأشياء التي تعد مجالًا واسعًا للبحث هي أسعار ومواصفات ايفون 13 الجديد، وذلك بعد التأكد أن هناك بعض المصادر تفيد بقرب نزول هذا الموبايل المميز قريبًا في الأسواق، فكل التفاصيل سوف يتم عرضها في هذا المقال.

أسعار ومواصفات ايفون 13 الجديد

على حسب مصادر موثقة يقال أن سعر موبايل ايفون 13 الجديد سوف يبلغ حوالي ما يقارب 1099 دولارًا أمريكيًا، لكن من الطبيعي أن سعر هذا الموبايل سوف يتفاوت من مكان لأخر، وهذا الموبايل من الموبيلات المقاومة للماء.

كما يتمتع هذا الموبايل بمواصفات متعددة ومتميزة بشكل كبير، حيث يبلغ حجمه حوالي 226 جرامًا، وعلى الجانب الأخر أنه داعم لخاصية التواصل مع كافة شبكات الاتصال المتنوعة سواء الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع ومن الممكن الخامس أيضًا.

ومن أهم مواصفاته أيضًا أنه لديه كاميرا خلفية على مستوى من الدقة والكفاءة، فدقة الكاميرا الخلفية والأمامية يصلان إلى 12 ميجا بكسل، كما أنه له شكل فريد ومختلف عن الموبيلات الاخرى، فهو تم تصنيعه من الزجاج والإطار تم تصنيعه من الفولاذ

ألوان آيفون 13

سيأتي بعدة ألوان كي تناسب المستخدمين وهو اللون الذهبي والفضي والأسود، وهناك بعض التوقعات بأن يأتي بلون ذهبي وردي وبرونزي.

بطارية هاتف ايفون 13 الجديد

إن بطارية موبايل ايفون 13 الجديد تم تثبيتها بشكل يجعلها من الصعب تحريكها من مكانها، وذلك لأنها مصنوعة من ليثيوم أيون، كما أنها تدعم خاصية الشحن بشكل سريع، فمن الممكن أن يتم شحنها لدقائق ويتم استخدامها ساعة متواصلة.

وبذلك نكون قد عرضنا لكم كافة التفاصيل التي تخص أسعار ومواصفات ايفون 13 الجديد، حيث وجدنا أن العاملين على تصميم هذا الموبايل اهتموا بأن هذا الموبايل لابد أن يكون لها مواصفات مختلفة ومتطورة عما سبقه من إصدارات، حتى يواكب احتياجات الناس بصورة كبيرة.