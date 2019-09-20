أسماء بنات 2020 جديدة، مع معرفة نوع الجنين علي الفور يقوم الأب والأم بالبحث عن أسماء المولود الجديد، كما تبحث الأم عن أسماء حلوة ونادرة، وهناك من تبحث عن أسماء في القرآن، وهناك من يبحث عن أسماء تركية، ومن خلال هذه المقالة ننشر لكم جميع أسماء البنات الجديدة والكيوت لعام 2020.







تحتار كل أم في تسمية مولدتها الجديدة، وتريد كل أم بتسمية أميرتها المنتظرة باسم غير مكرر وفريد من نوعه، وعبر موقعكم كلمة دوت أورج قمنا بعينة باختيار أفضل الأسماء التي لها معاني جميلة، حيث تأتي أسماءنا التي سوف نعرضها عليكم بين القديم، والجديد، والمصري، والتركي، وإسلامي، وكيوت.

أسماء بنات 2020 حلوة ونادرة







تتميز البنات بأنها رقيقة، طيبة القلب، حساسة، فيجدر بنا أن نتجنب الأسماء الصلابة، بل يفضل اختيار الأسماء التي تدل علي الحنان والرقة، والفرح والسعادة والهنا، وكثيراً ما يحمل الشخص صفات اسمه، لذا علي كل أم وأب العناية باختيار اسم طفلته القادمة.

أسماء بنات 2020 مميزة

تبحث كل أم هنا وهناك، وتتعب في اختيار اسم طفلتها، لكن سوف نوفر لكي كل هذا التعب والجهد وننشر لكم مجموعة من الأسماء الشاملة والتي تساعدك في توفير كل هذا التعب، الجدير بالذكر أن هناك بعض الأسر التي تفضل تسميت المولد باسم الجد أو الجدة، وهناك بعض الأسر تسمية الطفل باسم جديد يواكب العصر الذي يعيش به.







أسماء بنات 2020

أسماء بنات تبدأ بحرف الألف إباء – ابتسام – ابتهاج – ابتهال – أبرار – آثار – أثير – أثير – إجلال – احتشام – إحسان – أحلام – إخلاص – أدب – أديبة – ارتقاء – أرجوان – أروى – أرياف – أريام – أريج – أزاهير – ازدهار – أزهار – أساور – أسحار – إسراء – أسرار – إسعاد – – أسماء – أسمهان – آسيا – أسيل – إشراق – أشعار – أشواق – آصال – أصالة – أصايل – أطياف – اعتدال – اعتماد – أغادير – أغاريد – افتخار – افتكار – أفراح – أفكار – أفنان – أفيان – أقحوان – اكتفاء – اكتمال – إكرام – آلاء – ألحان – ألطاف – ألفت – ألماسة – إلهام – ألين – ألينا – آمال – أماني – امتثال – أمجاد – أمل – آمنة – أمنية – أمية – أميرة – أميمة – أمينة – أناهيد – انتصار – انجي – أنزنيف – انشراح – إنصاف – إنعام – أنغام – أنمار – أنهار – أنوار – أنوف – أنيسة – إهداء – آيات – آية – إيثار – إيرينا – آيسل – إيلاف – إيلين – إيمان – إيناس. أسماء بنات بحرف الباء بارعة – باسلة – باسمة – بانا – بتول – بثينة – بحيرة – بدائع – بدرية – بدور – بدوية – بديعة – براء – براءة – برلنتي بسماء – بسمة – بسنت – بشائر – بشاير – بشرى – بشيرة – بلسم – بلقيس – بنان – بنفسج – بهاء – بهجة – بهية – بهيجة – بوران – بيان – بيسان – بيلسان. حرف التاء تاتيانا – تارا – تالا – تانيا – تاليا -تباشير – تحفة – تحية – ترانيم – ترف – ترنيم – تسنيم – تغاريد – تغريد – تقوى تمارا – تماضر – تهاني – توجان – تولين – تيا – تيجان – تيماء – تينا. حرف الثاء ثائرة ثابتة ثراء ثروة ثروت ثريا ثمار ثمينة ثناء. حرف الجيم جازية جالا جانين جلنار جليلة جمانة جملات جميلة جنات جنان جنة جنى جهاد جوان جواهر جود جودي جوري جورية جوزاء جوليا جوهرة جويل جويس جيانا جيدا جيداء جيلان جينا جيهان. حرف الحاء حبابة حبيبة حسناء حسنة حصة حصيفة حفصة حلا حليمة حميدة حنان حنين حواء حور حوراء حورية حياة. حرف الخاء خالدة خديجة خزامى خلود خميلة خنساء خواطر خولة خيرية خيزران. حرف الدال دارين داليا داما دانة دانيا دجى درة درر دروب دعاء دلال دلع دنى دنيا دولت دوللي ديالا ديانا ديمة دينا. حرف الذال ذكرى ذكريات ذهب. أسماء بنات تبدأ بحرف الراء رؤى رؤيا رائدة رائفة رابحة رابعة راجية راجين راضية راما رانا رانيا راوية راية رباب ربى ربيعة رتيل رجاء رحاب رحمة رزان رسمية رسيل رسيلة رشا رضوى رضية رغد رغدة رفاء رفيدة رفيعة رفيف رقية رنا رناد رندة رنيم رنيم رهف رهيف رواء روابي روان روبي روبين روبينا روجينا روحية رودينا رودينة روز روزا روزاليندا روزانة روضة روعة رولا رونزا رويدة روينة ريا ريام ريانة ريتا ريتاج ريتال ريتان ريحان ريحانة ريف ريم ريما ريماز ريماس ريمان ريناد رينيه ريهام. حرف الزين زاهدة زاهرة زاهية زبيدة زكية زليخة زمردة زهراء زهرة زهية زيان زيزفون زين زينب زينة. أسامي بنات تبدأ حرف السين ساجدة سارة سارية سالمة سالي ساما سامية ساندي سجى سحر سدن سديم سعاد سعدة سعدية سعيدة سفانة سلاف سلامة سلسبيل سلطانة سلمة سلمى سلوى سليمة سما سماء سماح سمارة سماهر سمر سمراء سمرة سمية سميحة سميرة سناء سندس سهاد سهام سهر سهلة سهى سهير سهيلة سوار سوزان سوزي سوسن سيدرا سيرازا سيرين سيلين. سيلينا سيما. حرف الشين شادن شادية شاكرة شام شامة شذى شروق شريفة شعاع شفيقة شكران شمة شمس شمعة شموخ شموع شهد شهدة شهلاء شهلة شهيرة شوق شويكار شيخة شيرين شيماء. حرف الصاد صافي صافية صالحة صبا صباح صفاء صفية صمود صوفيا. حرف الضاد ضاوية ضحى ضوء ضياء. حرف الطاء طاهرة طرفة طلة طيب طيبة طيف. حرف الظاء ظافرة ظبية ظريفة. حرف العين عائدة عائشة عامرة عايدة عبير عتاب عذاري عذراء عروبة عريب عرين عزة عزيزة عطرة عفاف عفت عفراء عفيفة عقيلة علا علياء علية عنان عندليب عنقاء عنود عهد عهود عواطف عيدة. حرف الغين غادة غالية غدير غروب غزالة غزل غزلان غصون غفران غلا غنوة غنى غنية غنيمة غيثة غيداء. حرف الفاء فائزة فائقة فاتن فاتنة فادية فارعة فاطمة فايزة فتحية فتنة فتون فجر فداء فدوى فرات فرح فردوس فريال فريدة فضة فكر فلة فلسطين فنن فهدة فوز فوزية فيحاء فيرا فيروز. حرف القاف قمر. حرف الكاف كاتيا كادي كارول كاملة كرم كرمة كروان كريمة كفاح كفاية كفى كلثوم كناري كندة. حرف اللام لؤلؤة لارا لاما لانا لبنى لبيبة لجين لطيفة لمار لمى لمياء لميس لوجين لورا لورين لوزان لوسين لولوة لوليا لونا ليال ليالي ليان ليلاس ليلى لين لينا لينة ليندا. أسماء بنات تبدأ بحرف الميم ماجدة ماجي مادلين ماريا مارينا ماسة ماهية مايا مايسة مجد مجدولين محار محبوبة مديحة مرام مرح مروة مروج مريم مزون مسرة مشاعل مشيرة مضاوي مطيعة معتوقة مكادي مكرم ملاك ملك مليحة مليكة منار منال مناهل منة منتهى منى منيرة مها مهجة مهدية مهرة مهيبة مواهب مودة مونيا مي ميادة ميار ميرا ميرال ميرانا ميرفت ميرنا ميس ميساء ميسر ميسرة ميسم ميسون ميلاء ميمونة. أسماء بنات بحرف النون نائلة ناتاشا ناتالي ناتاليا ناجية نادرة نادية نادين ناردين ناريمان ناعمة نافذة نانسي ناهد نبأ نبراس نبيلة نبيهة نجاة نجاح نجدية نجلاء نجمة نجود نجوى نجيبة نجية نداء ندوة ندى نرجس نزيهة نسايم نسرين نسمة نشوى نعمت نعمة نغم نهال نهاوند نهريز نهلة نوارة نوال نور نور الهدى نورا نوران نورس نورما نورهان نورية نوف نيفين. حرف الهاء هاجر هالة هانيا هايدي هبة هتان هتون هداية هدى هدية هدير هديل هلا هلالة همس همسة هميدة هناء هناتي هنادي هند هنوف هوازن هويدة هيا هيام هيفاء هيلانة هيلة هيلدا. حرف الواو وئام واحة وانا وجد وجدان وجود وجيهة وداد وديان وردة ورود وسام وسن وصال وضحى وطفة وعد وعود وفاء وفاق ولاء ومضة ونيسة وهيبة. حرف الياء يارا ياسمين يافا ياقوتة يسر يسرى يمامة يمان يمن يمنى.