أصدرت منصة AnTuTu لقياس أداء الهواتف قائمة بـ أقوى 10 هواتف ذكية في نوفمبر 2022

تعتبر منصة AnTuTu واحدة من أشهر أدوات قياس أداء الهواتف الذكية، والتي تقوم بقياس أداء الهواتف وفق معيار يتمثل بإجراء عدة اختبارات قبل الإعلان عن الدرجة التي يمكن استخدامها لتقدير أداء الجهاز، وفي كل شهر، تنشر المنصة قائمة بـ أقوى 10 هواتف ذكية، وبناءًا على ذلك، تم نشر قائمة أفضل 10 هواتف ذكية لشهر نوفمبر 2022، فلنلقِ نظرة على هذه القائمة ونرى أي جهاز وصل إلى أعلى القائمة وأي جهاز جاء في المرتبة الأخيرة.

أقوى 10 هواتف ذكية

تستند القائمة التي يوفرها النظام الأساسي إلى الاختبارات التي تم إجراؤها بين 1 نوفمبر و 20 نوفمبر 2022، تم استخدام AnTuTu V9، الإصدار الأحدث، لجميع الاختبارات، ومتوسط ​​1117968 علامة: وجاء الترتيب كما يلي:

تصدّر هاتف ROG Phone 6 Pro ، وهو هاتف ألعاب، القائمة مع درجات 1110082 و 1086197 على التوالي.

احتل الهاتفين ROG Phone 6 و ZenFone 9 المركزين الثاني والثالث، تعمل مجموعة شرائح Snapdragon 8+ Gen1 من Qualcomm على تشغيل جميع هذه الأجهزة الثلاثة.

في المركز الرابع يأتي هاتف Xiaomi 12T Pro، بمتوسط ​​درجات 1064841 والذي يتم تشغيله بواسطة وحدة المعالجة المركزية Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1

في المركز الخامس جاء هاتف Nubia RedMagic 7، الذ يعم بواسطة المعالج Snapdragon 8 Gen1 SoC بمتوسط درجات 1051650.

يحتل كل من BlackShark 5 Pro و Motorola Edge 30 Pro ، مع درجات 1026704 و 1005920 ، على التوالي، المركزين السادس والسابع.

احتل Vivo X80 المركز الثامن مع 1003314 نقطة.

وفي المركزين التاسع والعاشر Motorola Edge X30 (988627 نقطة) و Galaxy Z Fold4 5G (983354 نقطة).

ويجدر الذكر أنه تم تجهيز جميع الهواتف الذكية في القائمة المذكورة أعلاه، باستثناء Vivo X80، بشرائح Qualcomm Snapdragon، وظهرت أفضل الموديلات مع المعالج Snapdragon 8+ Gen1 ، ولم تكن هناك اختلافات كثيرة في الأداء بين أعلى تصنيفات الهواتف الذكية لأنها جاءت مدعومة من نفس النظام الأساسي.