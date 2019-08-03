أضبط التردد الأن| تردد قناة المحور الجديد 2019 علي نايل سات

تردد قناة المحور، حيث تتميز القناة الفضائية قناة المحور المصرية، بالبرامج المنوعة والترفيهية التي تقوم بعرضها القناة، كما تقوم قناة المحور الفضائية المصرية بعرض برامج رياضية لنقل أجدد أخبار الأندية المصرية والعالمية وأخبار المنتخب المصري والبرامج الفنية والثقافية علي القمر الصناعي نايل سات علي مدار اليوم، كما تعرض ايضآ قناة المحور عدد من الأفلام والمسلسلات المصرية الحصرية، بالإضافة الي عرض القناة لعدد من المسلسلات التركية المدبلجة بدون تشفير.

وتتبع القناة المصرية قناة المحور الفضائية، رجل الأعمال المصري حسن راتب، وقد بدء البث الخاص بقناة المحور عام 2005، حيث تحتفظ قناة المحور بتاريخ كبيرة ضمن القنوات الفضائية المختلفة، نظرآ لأن القناة تتميز بالإعلاميين المميز ومقدمي برامج من الصف الأول، بالإضافة الي البرامج الأخري التي تقدمها القناة والتي تهتم بعرض القضايا الساخن في الشارع المصري، مثل برنامج 90 دقيقة، التي تعرض أحدث القضايا مع أحضار عدد من الضيوف المسؤولين لطرح المشاكل عليهم ومحاولة أيجاد الحلول بها.

وايضآ برنامج سبوت أون سبورت، وهو برنامج رياضي يهتم بنشر أجدد الأخبار الرياضية في مصر والعالم بالإضافة الي أخر أخبار المنتخب المصري، وتعاقدات وانتقالات اللاعبين في العالم والدوري المصري، هذا بالإضافة الي تقديم قناة المحور ايضآ للعديد من البرامج الأخري المنوعة، مثل برنامج المسلمون يتحدثون، وبرنامج جمالك، وبرنامج مطبخ عظيمة، وبرنامج ربع دستة ستات، بالإضافة الي العديد من البرامج الأخري التي تعرضها القناة.

ويمكنكم الأن متابعة قناة المحور الفضائية في بث مباشر علي الأنترنت علي مدار 24 ساعة عبر البث المباشرة الخاص بالقناة علي موقعها الرسمي علي الأنترنت “بث مباشر قناة المحور” وهو بث مجاني للقناة وغير مشفر، لمتابعة برامجكم المفضلة علي القناة عبر الأنترنت.

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تردد قناة المحور 2019

القمر الصناعي التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11823 “V” 27500 – 5/6 SD

الجدير بالذكر ان إداراة قناة المحور المصرية، قد أعلنت في وقت سابق عن تغيير التردد الخاص بها الي التردد الجديد، لزيادة قوة الإرسال بالنسبة لإشارة القناة، لتفادي مشكلة تقطيع الأرسال والتشويش، للتيسير علي متابعين القناة لمشاهدة برامجهم المفضلة عليها.