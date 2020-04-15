أضبط تردد قناة ذكريات الجديدة 2020 علي كافة الأقمار الصناعية

نقدم لكم تردد قناة ذكريات عبر موقع كلمة دوت أورج، خاصة بعد كثرة البحث عن التردد الخاص بالقناة علي القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، من أجل متابعة مسلسلات الزمن الجميل وهي المسلسل السعودية القديمة من التراث والذي حظيت بأستحسان العديد من المشاهدين، تابعونا لمعرفة تردد قناة ذكريات السعودية الجديدة 2020 في السطور التالية.

وتم إطلاق القناة من قبل هيئة الأذعة والتلفزيون السعودي، في إطار رغبة الهيئة في إعادة المسلسلات القديمة التي كانت تحمل قيم وعادات وتقاليد المجتمع السعودي والعربي، حيث تميزت هذه المسلسلات القديمة بالحبكه الدرامية المميزة للغاية.

وتأتي هذه القناة بناء علي تعليمات وزير الأعلام السعودي الدكتور ماجد عبدالله، من أجل الترفيه علي المواطينن بعد فرض الحظر بسبب أنتشار الوباء المستجد في كافة بقاع العالم.

أبرز برامج القناة السعودية “ذكريات” الجديدة 2020

سوف تقوم القناة بعرض عدد من البرامج القديمة مثل برنامج حروف، ومسرح التلفزيون، وبرنامج الكاميرا الخفية علي شاشتها علي التلفزيون.

أهم المسلسلات التي تعرضها قناة ذكريات

ستقوم القناة بعرض عدد من المسلسلات عبر شاشتها الفضائية أبرزها، مسلسل عودة عصويد، مسلسل أصابع الزمن، سحور على مائدة أشعب، مسلسل أبو حمدان في رمضان، مسلسل بابا فرحان.

تردد قناة ذكريات الجديدة 2020 علي نايل سات وعرب سات