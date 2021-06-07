أضبط جهاز الاستقبال على تردد قناة زي ألوان الجديد Zee Alwan

يعد تردد قناة زي ألوان الجديد من الترددات الهامة لعشاق الدراما الهندية، فهي من أبرز القنوات التي تعرض المسلسلات والأفلام الهندية المدبلجة إلى اللغة العربية، ومن المعروف أن الأفلام والمسلسلات الهندية تتميز بالإثارة والمتعة، فأغلبها يخرج بالمشاهدين عن الواقع المألوف ويخرج بهم إلى عالم الإثارة والتشويق والخيال.

أبرز مسلسلات قناة زي ألوان

وتتميز قناة زي ألوان بتنوع برامجها ومسلسلاتها فهناك المسلسلات الكوميدية مثل مسلسل “إيه جابك عند جارك”، وهو يحكي عن مواقف ضاحكة بين أسرتين من الجيران، وتعرض أيضاً مسلسلات درامياً ناجحة، حظيت بمتابعات عالية مثل قلوب أنانية، والرابطة ومتى التقينا، وحب أبيض وأسود، وأسميتها غجوردان وغيرها من المسلسلات الشيقة الجذابة.

ومن أهم ما يميز قناة زي ألوان أيضاً هو عرضها للأفلام الحديثة لكبار الممثلين أمثال شاروخان وأميتاب تشان وهما من ممثلان عالميان لهما جمهور كبير من مختلف دول العالم، ودائماً ما يتم ترجمة الأعمال المعروضة على قناة زي ألوان إلى العربية أو دبلجتها، فهي تستهدف الشعوب الناطقة باللغة العربية.

ولأسباب تقنية وفنية تضطر إدارة قناة زي ألوان إلى التعديل والتغيير في تردد القناة، ويتم التنويه دائماً عبر شريط الأخبار عن تردد قناة زي ألوان الجديد، لكي يتمكن المشاهدين ومحبي القناة إلى تعديل التردد على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، ليتمكنوا من متابعة البرامج والمسلسلات التي تعرضها القناة على مدار اليوم.

تردد قناة زي ألوان Zee Alwan الجديد

يمكن لمحبي قناة زي ألوان الهندية ضبط أجهزة الرسيفر الخاصة بهم على التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات ليتمكنوا من متابعة البرامج والمسلسلات التي تقدمها القناة يومياً على شاشتها.