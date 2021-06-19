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“أضف” تردد بي ان سبورت BeIn Sports 4 على اجهزة full hd

بواسطة زكريا منير
تردد قناة

بي ان سبورت BeIn Sports 4 القناة الرياضية الشهيرة التابعة لنايل سات، تظهر القناة على إشارة نايل سات كقناة رياضية تهتم بعرض البطولات الكروية الدولية والتي تشغلها شبكة Bein. لاقت القناة اقبال كبير من المشاهدين والمتابعين عليها. حيث تصدرت مؤشرات جوجل بعد إعلان تغطيتها السوبر الأفريقي لتذيعه حصرياً على باقاتها الاكثر تكاملاً.

تردد قناة BeIn Sports 4

نبهت المجموعة الإعلامية إلى ضرورة إمتلاك اجهزة hd حيث انها إشارتها تبث بهذه التقنية فقط.

وفي سياق ذلك، وجهت الشبكة مشاهديها الى ضبط اجهزة الاستقبال على تردد قناة بي إن سبورت الجديد 2021.

ويمكن للمشاهدين في المنطقة العربية أن يستقبلوا إشارة بي ان سبورت 4 بعد إقتناءهم الترددات الثابتة، التي تعمل على الاجهزة المتقدمة، بمجرد ان يدخلوا بيانات التردد ثم حفظه سيبدا بشكل فوري تحميل القناة. وجاء التردد الأخير للقناة كما يلي أدناه

  1. افتح menue
  2. اضغط التركيب
  3. انتقل لقائمة الترددات ثم أضف التردد 11054
  4. عدل اتجاه القطبية إلى أفقي
  5. أضف معامل تصويب الخطا 2/3
  6. استمر بالضغط على أيقونة بحث
  7. تهانينا سوف يتم تنزيل القناة خلال بضع ثوان.
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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