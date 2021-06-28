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أضف” تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية الجديد 2021 BeIn Sports News لمتابعة اروع المباريات الأوروبية

بواسطة زكريا منير
تردد قناة بي ان سبورت سهيل سات

عملت شبكة بي ان سبورت على إضافة أحدث تردد على الباقة BeIn Sports News وذلك عبر قمر سهيل سات2. وتحرص القناة على إمتاع متابعيها ومشاهديها الدائمين بالمباريات الآسيوية والأوروبية التي تتولى إذاعتها، عبر قناة مجانية، مفتوحة، غير مندرج في نظام التشفير، كما ستكون المحطة التلفزيونية الواعدة بي ان الاخبارية متفرغة في تقديم كافة محتويات الرياضة من ملخصات الاحداث الكروية، لقطات فيديو حصرية، متابعة اخبار الرياضية أول بأول على مستوى القارات والعالم أجمع. ونلخص في هذا المقال تردد بي ان الرياضية التي تبحثون عنه.

تردد القناة على نايل سات 2021

ظهور قناة بي ان سبورت، على النايل سات، بإسم BeIn Sports News، يمكن إدخال تردد القناة بشكل يدوي للعثور على اشارتها، هذه القناة يريدها الجميع لاهميتها، فقلما تجد شاشة عرض تجمع فيها مواصفات بي ان سبورت الاخبارية، حيث انها غنية بالبرامج التحليلية، واستعراض كافة اخبار الكرة التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر، ويمكن متابعة القناة ايضاً من خلال تطبيق Bein connect مشغل هذه الخدمة.

أعلنت القناة عن شراء أحدث تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية، المخصصة لبث القناة فضائياً، وذلك عن طريق القمر القطري سهيل سات 2، ولمعرفة هذا التردد الحالي شاهد الجدول أدناه

  • التردد هو: 10930
  • معامل تصويب الخطا: 2/3
  • معامل القطبية: عامودي
  • معدل ترميز ثابت: 27500
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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