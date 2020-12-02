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أفضل أنظمة اتصالات الشهرية 2021.. تعرف على الباقات الشهرية لنظام حكاية ميكس

بواسطة آية الاباصيري
أفضل أنظمة اتصالات أفضل أنظمة اتصالات

يعد نظام حكاية ميكس هو أفضل أنظمة اتصالات في الوقت الحالي، وسوف نقوم بعرض كافة المعلومات وكذلك كافة الباقات الشهرية والإضافية التي يتيحها هذا النظام والذي شهد اقبالاً كبيراً من جميع المستخدمين لشبكة etisalat العالمية، إذ يهتم جميع عملاء إتصالات بالحصول على أفضل العروض التي نمكنهم من استخدام الانترنت والمكالمات بأرخص الأسعار الممكنة.

1 أفضل أنظمة اتصالات
2 الباقات الشهرية لنظام حكاية ميكس

أفضل أنظمة اتصالات

نظام حكاية ميكس هو أحد أفضل أنظمة اتصالات، يتم محاسبة العميل في نظام حكاية ميكس على أن أي دقيقة أو رسالة إلى أي أرقام اتصالات بواحد ميكس.

  • ويتم المحاسبة على الدقيقة أو الرسالة إلى الأرقام الأخرى  بخمسة ميكس.
  • وفي هذا النظام يتم المحاسبة على خدمة الكول تون بخمسة ميكس.
  • يمكن زيادة أعداد الميكسات من خلال الباقات الإضافية المقدمة والتي تبدأ من ٣ جنيه مصري وذلك عن طريق طلب *626#

الباقات الشهرية لنظام حكاية ميكس

باقة حكاية ميكس ١٥ والتي تقدم عدد ٤٢٥ ميكس بسعر ١٥ جنيه مصري وللاشتراك #15*689* باقة حكاية ميكس ٢٥ والتي تقدم عدد ٨٥٠ ميكس بسعر ٢٥ جنيه مصري وللاشتراك اطلب #25*689*

  • باقة حكاية ميكس ٤٠ والتي تقدم عدد ١٧٠٠ ميكس بسعر ٤٠ جنيه مصري وللاشتراك اطلب #40*689*
  • باقة حكاية ميكس ٧٥ والتي تقدم عدد ٣٤٠٠ ميكس بسعر ٧٥ جنيه مصري وللاشتراك اطلب #75*689*
  • كما يوفر نظام حكاية ميكس عدد من الباقات الإضافية والتي تتمثل في
  • باقة تتيج 60 ميكس بسعر خمسة جنيهات.
  • وباقة أخرى تتيح 120 ميكس بسعر سبعة جنيهات ونصف.
  • وباقة أخرى تتيح 300 ميكس بسعر 15 جنيه مصري
  • ولطلب الاشتراك في أفضل أنظمة اتصالات ميكس يرجى طلب *626#
آية الاباصيري

مصرية الجنسية، أحب العمل الصحفي وبخاصة الصحافة الإلكترونية على الرغم من أنه بعيد كل البعد عن مجال دراستي، أطمح في أن أصبح كاتبة مشهورة ذات يوم، شعاري في الحياة قول شوقي ( وكن رجلاً إن أتوا بعده, يقولون .. مرَّ وهذا الأثرْ )

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