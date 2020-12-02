أفضل أنظمة اتصالات الشهرية 2021.. تعرف على الباقات الشهرية لنظام حكاية ميكس

يعد نظام حكاية ميكس هو أفضل أنظمة اتصالات في الوقت الحالي، وسوف نقوم بعرض كافة المعلومات وكذلك كافة الباقات الشهرية والإضافية التي يتيحها هذا النظام والذي شهد اقبالاً كبيراً من جميع المستخدمين لشبكة etisalat العالمية، إذ يهتم جميع عملاء إتصالات بالحصول على أفضل العروض التي نمكنهم من استخدام الانترنت والمكالمات بأرخص الأسعار الممكنة.

أفضل أنظمة اتصالات

نظام حكاية ميكس هو أحد أفضل أنظمة اتصالات، يتم محاسبة العميل في نظام حكاية ميكس على أن أي دقيقة أو رسالة إلى أي أرقام اتصالات بواحد ميكس.

ويتم المحاسبة على الدقيقة أو الرسالة إلى الأرقام الأخرى بخمسة ميكس.

وفي هذا النظام يتم المحاسبة على خدمة الكول تون بخمسة ميكس.

يمكن زيادة أعداد الميكسات من خلال الباقات الإضافية المقدمة والتي تبدأ من ٣ جنيه مصري وذلك عن طريق طلب *626#

الباقات الشهرية لنظام حكاية ميكس

باقة حكاية ميكس ١٥ والتي تقدم عدد ٤٢٥ ميكس بسعر ١٥ جنيه مصري وللاشتراك #15*689* باقة حكاية ميكس ٢٥ والتي تقدم عدد ٨٥٠ ميكس بسعر ٢٥ جنيه مصري وللاشتراك اطلب #25*689*