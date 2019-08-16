أفضل استضافة لموقعك الإلكتروني مع إمكانية حجر دومين مجاني

إن كنت تفكر في انشاء موقع الكتروني أو ترغب في فتح متجر الكتروني لتعرض عليه منتجاتك أو تريد بدء مدونتك الخاصة، فأنت غالبا ستكون بحاجة إلى شراء إستضافة من أجل استضافة موقعك أو مدونتك عليها، ولكن المشكلة التي قد تواجهك هي اختيار شركة استضافة مناسبة وموثوقة وذات جودة عالية، خصوصا وأن هناك العشرات من شركات الإستضافة، الشيء الذي قد يجعل أمر الإختيار صعباً ويأخذ منك المزيد من الوقت.

في هذه المقالة سأحاول أن أوفر عليك الوقت الذي قد تضيعه في البحث عن استضافة مناسبة، وتجنب الإشتراك في استضافة قد تندم عليها فيما بعد، بحيث سأضع بين يديك أفضل 3 شركات تقدم خدمة استضافة مواقع الويب يمكنك أن تختار من بينها ما شئت، ومن بينها مواقع تقدم لك دومين مجاني لفترة محددة.

1- موقع Blue host

بلو هوست هي عبارة عن شركة استضافة أمريكية وتعتبر واحدة من أفضل 20 شركة استضافة، كما تعتبر من أقدمها أيضاً حيث تم إطلاقها سنة 2002، وتستضيف على شبكتها أكثر من 2 مليون موقع وهذا دليل على أنها شبكة ذات جودة عالية وتقدم خدمات احترافية ، كما أنها حازت على مجموعة من الجوائز والأوسمة.

مميزات موقع Blue Host

– تكلفة الإستضافة التمهيدية: 2.75 دولار شهريا

– سرعة تحميل صفحات موقعك: 0.41 مللي ثانية

– دعم سريع عن طريق الدردشة أو عبر الهاتف

– لن تكون بحاجة إلى شراء دومين، بحيث يمكنك الحصول على دومين مجاني لمدة سنة

– الحد الأقصى لسعة التخزين: يتراوح ما بين 50 جيجا بايت وغير محدود على حسب الخطة التي تقوم باختيارها

– تمنحك الشركة شهادة SSL مجانا لجميع مواقعك، كما تمنحك حسابات بريد إلكتروني مجانية

– في حالة كان لديك موقع على استضافة أخرى وأردت أن تقوم بنقله إلى استضافتهم، فيمكنهم القيام بذلك ولكن عليك دفع 149 دولار

– يمكنك انشاء موقع من خلال الشركة بسهولة عن طريق السحب والإفلات

– سهولة التسجيل والإستخدام

– ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يوم

يمكنك زيارة موقع bluehost من هنا لاكتشاف المزيد من المميزات ومعرفة المزيد من المعلومات.

2- موقع HostGator

لا يمكن التكلم عن أفضل شركات الإستضافة دون ذكر الموقع العملاق هوست جيتور، وهي الأخرى شركة استضافة مواقع أمريكية وتم تأسيسها أيضا سنة 2002، ويقع مقرها بالتحديد في هيوستن تكساس الأمريكية، وتعتبر أيضاً من أفضل المواقع التي تقدم خدمة الإستضافة وتحظى بثقة العديد من أصحاب المواقع.

مميزات موقع Host Gator

– تكلفة الإستضافة: تبلغ تكلفة الإستضافة خلال ستة أشهر الأولى 2.75 دولار، ثم يرتفع سعر التجديد إلى ما بين 9.95 و 14.95 دولار شهريا

– بالنسبة إلى مساحة التخزين فهي غير محدودة

– وقت تحميل صفحات موقعك الالكتروني: 0.43 مللي ثانية

– الحصول على عدد لا متناهي من حسابات البريد الإلكتروني

– يمكنك الحصول على شهادة SSL مجانا

– يمكنك نقل موقعك الحالي من استضافة موقع آخر إلى الإستضافة الخاصة بهم مجانا ( هذه الميزة صالحة لموقع واحد )

– دردشة مباشرة سريعة و فعالة

– تصميم موقع الكتروني بدون خبرة في البرمجة عن طريق السحب والإفلات من خلال مصمم المواقع الخاص بالشركة

– ضمان استرداد الأموال لمدة 45 يوم

يمكنك إلقاء نظرة على موقع hostGator من هنا لمعرفة المزيد من المميزات والمعلومات

3- موقع Ho stinger

تعتبر شركة hostinger وهي من ليتوانيا من بين الشركات التي استطاعت أن تضع لها إسما بين الكبار في عالم استضافة المواقع، وذلك بسبب احترافيتها في تقديم خدماتها والمميزات التي تتوفر عليها، كما أنها لديها علامة تجارية “000webhosting” التي تقدم من خلالها استضافة مجانية للمواقع.

مميزات موقع ho stinger

– تكلفة الإستضافة التمهيدية التي تمتد ل 48 شهرا: 0.80 دولار شهريا

– سرعة تحميل الصفحات الخاصة بموقعك: 0.37 مللي ثانية

– الحصول على إسم نطاق مجاني لمدة سنة

– ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يوم

يمكنك إلقاء نظرة على الموقع من هنا واكتشاف المزيد من المميزات والحصول على معلومات إضافية.

كانت هذه مجموعة من بين أفضل الشركات التي تقدم خدمة استضافة الموقع التي يمكنك استخدامها، تم وضعها في هذه المقالة من أجل اختصار الوقت عليك، كل ما عليك هو اختيار الموقع الذي تريد والإشتراك فيه.