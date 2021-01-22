أفضل خمس قناصات في لعبة بابجي

للفوز في لعبة بابجي يجب البقاء على قيد الحياة ومواجهة خطر العدو, ولذلك توفر اللعبة العديد من أنواع الأسلحة التي تساعدك في الفوز ومن أهم أنواع الأسلحة المتوفرة في اللعبة هي القناصات التي تتميز بدقتها العالية وقوتها الفائقة في اقتناص الأهداف الموجودة على مسافات طويلة.

أفضل القناصات المتوفرة في لعبة بابجي:

AWM:

يعد AWM واحد من أفضل القناصات المتوفرة في لعبة بابجي وقد يكون الأفضل على الإطلاق في جميع إصدارات لعبة بابجي.

تتوفر في الدروب أو مود sniper فقط.

يتم التخلص من العدو بسهولة باستخدامها وفي حالة كان يرتدي خوذة من المستوى الثالث أو سترة من المستوى الثاني فلا تحتاج إلا ضربتين لإسقاطها

M24:

تحتل المرتبة الثانية كأفضل القناصات في لعبة بابجي.

تتوفر هذه القناصة في كافة الخرائط.

تحدث أضرار بالغة إذا كان العدو بدرع من المستوى الثالث.

Kar98k:

تحتل قناصة Kar98k المرتبة الأولي من حيث الاستخدام حيث أنها أكثر الأسلحة استخداماً في لعبة بابجي.

تنتشر هذه القناصة بشكل كبير في جميع خرائط اللعبة.

تسبب Kar98k أضرار كبيرة لعدو يرتدي خوذة من المستوى الثالث.

Mini-14:

من أكثر الأسلحة تفضيلاً في لعبة بابجي.

يُفضل استخدام هذه القناصة المعارك طويلة المدى.

يمكن إطلاق النار بواسطتها إلى مسافات طويلة تصل إلى 300-500 متر.

VSS: