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أفضل طريقة لتنظيف الفقع بدون تقشير

بواسطة محمود عطا الله
أفضل طريقة لتنظيف الفقع أفضل طريقة لتنظيف الفقع

يحتوى الفقع على الكثير من الرمال على قشرته الخارجية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير طريقة تنظيف الفقع بدون تقشير القشرة الخارجية، حيث يسبب تقشير الفقع إلى فقدان كمية كثيرة منه، والفقع يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن إلى جانب أنه غالي الثمن، لذا لا يجب أن نفقد كثيرًا منه أثناء تنظيفه عبر التقشير، هذا ويظهر الفقع في الأسواق خلال فصلي الشتاء والربيع.

أفضل طريقة لتنظيف الفقع بدون تقشير

1- توضع حبات الفقع في مصفاة.
2- يتم غسل كل حبة من حبات الفقع تحت الماء وفرك كل حبة جيدًا باليد حتى نتخلص من الرمال العالقة بالفقع.
3- نقوم بنقع الفقع في إناء به ماء.
4- يتم تغيير الماء من أربع إلى خمس مرات حتى يكون الماء صافي في أخر عملية نقع.
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5- وضع الفقع في مصفاة مجددا.
6- يتم فرك كل حبة من حبات الفقع بقطعة قماش أو فرشاة خضار أو فرشاة أسنان.
7- غسل الفقع بالماء.
بهذا نكون قد قمنا بتنظيف الفقع جيدًا من الرمال بدون تقشير، ونكون قد حافظنا على كل كمية الفقع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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