أفضل قطعة لحم لعمل البفتيك.. تعرف عليها

تعتبر وجبة البفتيك واحدة من الأكلات المفضلة للجميع من الكبار والصغار، وهي وجبة مغذية ومفيدة جدًا، ونجيب من خلال هذا التقرير عن أمر يشغل تفكير الكثيرين بخصوص أفضل قطعة لحم لعمل البفتيك، كما نُقدم لكم طريقة عمل البفتيك بالمنزل بطريقة رائعة ومميزة وسهلة على الجميع.

أفضل قطعة لحم لعمل البفتيك

يؤكد خبراء الطبخ، أن أفضل جزء وقطعة لحم في العجل لعمل البفتيك هو قطعة “وش الفخدة”، وهي قطعة لحم طرية وناعمة وحمراء، ومناسبة جدًا لتلك الوجبة، تُقطع إلى شرائح رقيقة لعمل وجبة البفتيك المفضلة والرائعة.

طريقة عمل البفتيك

بعد تقطيع قطعة اللحم المناسبة لعمل البفتيك إلى شرائح رقيقة، تقوم بترقيق كل قطعة على حدى باستخدام مدق المطبخ، توضع شرائح اللحم في خلطة التوابل لوقت كاف (التتبيلة: ملح وفلفل وثوم بودر، وماء بصل وطماطم)، بعد ذلك توضع في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط، بعد ذلك تقوم بتحمير البفتيك.