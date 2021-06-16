أفضل 6 تطبيقات الترجمة 2021

يبحث الكثيرون عن أفضل تطبيقات الترجمة، التي باتت تعتبر أحد أكثر الامور حيوية وطلبًا مع انتشار وسائل التواصل بين مختلف الثقافات في جميع أنحاء العالم، ولا سيما مع التطور التكنولوجي المتسارع خلال العقدين الأخيرين، ومع توفر التطبقات والبرامج التي تقوم بالترجمة الفورية سواء كتابة أو الصوتية، لم يعد حاجز اللغة يمثل حاجزًا كبيرًا بعد الآن، وفي هذه المقالة نستعرض أفضل 6 تطبيقات للترجمة بين لغات يتجاوز في بعضها 100 لغة حول العالم، يمكنها أن تساعدك أثناء السفر.

أفضل تطبيقات الترجمة 2021

أفضل تطبيقات الترجمة 2021 – iTranslate Voice 3

إذا كنت تبحث عن مترجم محترف بدون أن يكلفك ذلك مبالغ باهظة فإن iTranslate Voice 3 يتيح لك الاتصال الصوتي عبر اللغات، وما عليك سوى التحدث إلى هاتفك وسيقوم التطبيق بترجمة الجملة والتحدث بها إلى 42 لغة.

أفضل تطبيقات الترجمة 2021 – ترجمة جوجل

تعتبر ترجمة جوجل الأكثر شعبية من أي خدمة للغة والترجمة من أي منصة على شبكة الإنترنت، ويتميز بأنه يحتوي على دائرة الرقابة الداخلية و الروبوت والابتكار باستمرار، إضافة إلى أنه يدعم ميزة الترجمة المكتوبة لـ 103 لغة مختلفة، 52 منها تواصل العمل دون اتصال بالإنترنت (وهي مثالية أثناء السفر في حال عدم توفر الشبكة).

كما أن ميزة Zinger هي ميزة Word Lens التي يتم توسيعها باستمرار، والتي تطالب المستخدمين بتوجيه كاميرا هواتفهم إلى علامة قريبة أو جزء من النص، ومن ثم تقوم ميزة Word Lens بتحويل الصورة الأصلية باستخدام تراكب نص AR إلى اللغة المفضلة للمستخدم.

أفضل تطبيقات الترجمة 2021 – SayHi

في تطبيق قل مرحبًا لا داعي للكتابة عند استخدامه، وما عليك سوى التحدث إلى جهازك وسيقوم التطبيق بالترجمة ثم نسخ رسالة ليراها ويسمعها من تريد أن ترسلها له، ويغطي تطبيق SayHi على 90 لغة ولهجة، ويسمح لك حتى باختيار السرعة التي سيتم التعبير عنها بصوتك المترجم.

أفضل تطبيقات الترجمة 2021 – TextGrabber

قد يكون الاستماع إلى شخص يتحدث بلغة أخرى لا تعرفها، أمرًا شاقًا ومزعج، وبذات القدر تكون قراءة القوائم وإشارات الشوارع والكتيبات الإلكترونية بلغات أخرى مهمة شاقة أيضًا، ولكن تطبيق TextGrabber يتيح لك توجيه كاميرا هاتفك نحو النص الذي لا تعرف ترجمته أمامك، وبعد ذلك يقوم بترجمته على الفور إلى اللغة التي تختارها.

أفضل تطبيقات الترجمة 2021 – مترجم مايكروسوفت

يقدم Microsoft Translator إصدارات خاصة بالمؤسسات والمستخدمين العاديين، وقد يكون هذا التطبيق الخيار الأكثر تنوعًا في السوق، يمكن للمستخدمين كتابة النص الذي يريدون ترجمته أو التحدث بصوت عالٍ أو التقاط صورة لصورة تحتوي على النص، ويقوم بالترجمة، وهذا المترجم متاح أيضًا كتطبيق Smartwatch ، لكل من iOS و Android ، مما يسهل على المسافرين أثناء التنقل.

أفضل تطبيقات الترجمة 2021 – ويغو

يترجم Waygo العلامات والقوائم على الفور من الصينية واليابانية والكورية إلى الإنجليزية.

أفضل تطبيقات الترجمة 2021 – TripLingo

يعتبر التطبيق TripLingo ذو نهج أكثر شمولية من خلال التعمق في الفروق الدقيقة في العادات المحلية، وآداب السلوك، واللغة العامية. أيضًا، هذا بالإضافة إلى المترجم الصوتي، يقدم هذا التطبيق محولًا للعملات، وبطاقات تعليمية، ومسابقات، وأربعة “مستويات عامية” مليئة بالتعبيرات والعبارات الأساسية.