“أقوى هاتف في الفئة الاقتصادية”.. Realme 15X ببطارية عملاقة 7000mAh وكاميرات بدقة 50 ميجا بيكسل مع معالج Dimensity 6300

أطلقت شركة ريلمي هاتفًا جديدًا ضمن عائلة ريلمي 15 ليحمل اسم Realme 15X، ويأتي هذا الإصدار ليعزز تنوع السلسلة التي أصبحت تضم ثلاثة هواتف مختلفة حيث يُصنَّف 15X ضمن الفئة الاقتصادية، بينما يتمركز ريلمي 15 في الفئة المتوسطة، في حين يقدم ريلمي 15 برو تجربة أقوى في الفئة المتوسطة العليان ويُذكر أن السوق المصري كان قد استقبل مؤخرًا هاتفي ريلمي 15 و ريلمي 15 برو بعد أيام قليلة من طرحهما رسميًا.

مواصفات هاتف Realme 15X

يأتي هاتف Realme 15X ليكمل مسيرة سلسلة ريلمي 15، حيث يجمع بين تصميم عصري وبطارية ضخمة مع مواصفات عملية تجعله خيارًا قويًا ضمن الفئة الاقتصادية:

المواصفات هاتف Realme 15X الوزن والأبعاد يزن 212 جرام، بأبعاد 166.1 × 77.9 × 8.28 مم. الخامات تصميم خارجي مصنوع بالكامل من البلاستيك. مقاومة العوامل الخارجية مقاوم للماء والغبار بمعايير IP68 / IP69، مع اعتماد عسكري MIL-STD-810H لمقاومة الصدمات. الشبكات يدعم تشغيل شريحتين اتصال 5G مع إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية. الشاشة لوحة IPS LCD بحجم 6.8 بوصة، بدقة HD+ 1570×720، بكثافة 254 بكسل لكل بوصة، سطوع 120 شمعة، وتردد يصل إلى 144 هرتز. المعالج شريحة MediaTek Dimensity 6300 ثمانية الأنوية (أربع أنوية Cortex A76 بتردد 2.4GHz)، بدقة تصنيع 6 نانومتر، مع معالج رسوميات Mali-G57 MC2. النظام والواجهة يعمل بواجهة Realme UI 6.0 المبنية على نظام تشغيل Android 15. التخزين والذاكرة خياران: 128 جيجا مع 6 جيجا رام، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام.

مميزات هاتف ريلمي 15x

جاء هاتف Realme 15X بمجموعة من المواصفات المميزة التي تجمع بين التصميم العصري والإمكانات العملية التي تهم المستخدمين حيث يقدم الآتي:

كاميرا أمامية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 مع مستشعر OV50D40، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080p بمعدل 60 إطار/ثانية.

كاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 مع مستشعر Sony IMX852، مدعومة بفلاش LED، وتصوير فيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطار/ثانية مع مثبت إلكتروني.

لا يتوفر منفذ سماعات 3.5 ملم التقليدي.

الهاتف لا يدعم خاصية NFC.

السماعات الخارجية تأتي بتقنية Mono.

بصمة الإصبع مدمجة في زر التشغيل الجانبي لسهولة الوصول.

مزود بمستشعر تقارب حقيقي لتحسين تجربة المكالمات.

بطارية قوية من نوع Silicon Carbon بسعة 7000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 60 وات، بالإضافة إلى الشحن العكسي بقدرة 6.5 وات عبر منفذ USB Type-C.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان أنيقة: الأحمر – اللبني – الأزرق الغامق.

سعر الهاتف

تم الإعلان رسميًا عن أسعار Realme 15X في السوق الهندي، حيث جاءت الأسعار مناسبة لفئة الهاتف الاقتصادية: