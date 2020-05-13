شركة اتصالات هي من أفضل شركات المحمول في مصر واستطاعت أن تنافس الشبكات الأخرى في وقت صغير فهي تعد من أحد أقوى الشبكات من أصل 4 شبكات محمول في مصر وهي أورنج وفودافون و وي واتصالات، وتتنافس هذه الشركات في العروض التي يقدمونها للعملاء المنضمين لديهم وسوف نتعرف في هذا المقال على أكواد تجديد الباقات في اتصالات.

أكواد تجديد الباقات في اتصالات

هناك مجموعة من الأكود لتجديد باقات اتصالات المختلفة سواء تجديد باقات انترنت اتصالات أو باقات مكالمات أو باقات ميكس اتصالات.

وفي هذا المقال علي موقعنا كلمة دوت أورج سوف نشرح لكم مجوعة من باقات اتصالات وأكواد تجديد باقات اتصالات، والأكواد المختلفة في اتصالات.

أكواد تجديد باقات اتصالات نت سوبر كونكت

كود التجديد اسم الباقة كود: #10*22* سوبر كونيكت 10 جنيه كود: #20*22* سوبر كونيكت 20 جنيه كود: #35*22* سوبر كونيكت 35 جنيه كود: #65*22* سوبر كونيكت 65 جنيه

◘ الاستعلام عن باقات اتصالات سوبر كونيكت

عبر كود #441*22*

◘ كود تجديد الباقه اتصالات سوبر كونكت من جديد

عبر كود #31*22*

◘ الاستعلام عن الباقات في اتصالات

عبر كود #2341*566*

أكواد تجديد باقات اتصالات ميكس

كود التجديد اسم الباقة كود #15*689* ميكس 15 جنيه كود #25*689* ميكس 25 جنيه كود #40*689* ميكس 40 جنيه كود #75*689* ميكس 75 جنيه

◘ يمكنك الاشتراك في باقات اتصالات ميكس

عبر كود #844*

◘كود تجديد باقة اتصالات ميكس قبل نهاية الشهر

عبر كود #2*851*

كود تجديد الباقه قبل الميعاد

من أجل تجديد الباقة اتصالات قبل ميعادها في باقات ميكس عليك استخدام الكود التالي:

الكود : #2*851*

أكواد تجديد الباقات في اتصالات للمكالمات والإنترنت

كود الباقة اسم الباقة كود #29*668* باقة اتصالات 29ج كود #49*688* باقة اتصالات 49ج كود #99*688* باقة اتصالات 99ج كود #199*688* باقة اتصالات 199ج

◘ الاستعلام عن الباقات في اتصالات

من خلال الكود #852*

◘ تجديد الباقات في اتصالات

عبر كود #2*851*

تجديد باقات حكاية اتصالات

اسم الباقة ميكسات دقائق إضافية واتساب كود التجديد باقة حكاية 65 ج 1600 —- —- كود: #65*986* باقة حكاية 100 ج 3000 500 —- كود: #100*986* باقة حكاية 150ج 6000 500 100 ميجا كود: #150*986* باقة حكاية 200 ج 9000 1000 100 ميجا كود: #200*986*

• الباقات شاملة الضريبة

تجديد باقات حكاية ميكس

اسم الباقة الميكسات الأساسية واتساب كود تجديد الباقة باقة حكاية ميكس 25 ج 500 ميكس 200 ميجا كود: #25*986* باقة حكاية ميكس 35 ج 850 ميكس 200 ميجا كود: #35*986* باقة حكاية ميكس 50 ج 1400 ميكس 200 ميجا كود: #50*986* باقة حكاية ميكس 70 ج 2200 ميكس 200 ميجا كود: #70*986*

• تجديد باقة حكاية ميكس في اتصالات مبكراً في أي وقت

من خلال الكود #807*

• تحديد ليمت للدقاق للشبكات الثانية

من خلال الكود #806*

• مضاعفة الميجابايتس مع خدمة سوبر نت

من خلال الكود #660*

• تجديد باقتك من نص الشهر

من خلال كود #900*

• عند انتهاء ميكساتك سوف يتم محاسبتك الدقيقة بسعر 19 قرش

• المكالمة لأي شبكة أخرى بتكلفة 5 ميكس

• المكالمة من اتصالات إلى اتصالات بتكلفة 1 ميكس

• الرسالة من اتصالات لأي شبكة بتكلفة 1 ميكس

• كود معرفة الرصيد في اتصالات #555*

• كود معرفة رقمي اتصالات #947*

◘ يتم تحديث هذه الأكواد علي فترات معينة من قبل شركة اتصالات فإذا واجهت مشكلة في استخدام الأكواد اتصل برقم خدمة عملاء اتصالات مصر 333