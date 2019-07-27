أكواد خدمات فودافون و فودافون كاش و ارقام خدمة العملاء لعام 2019

يقدم لكم موقع كلمة في هذه المقالة أكواد خدمات فودافون، و فودافون كاش لعام 2019، وذلك بسبب زيادة البحث، والطلب عليها من قبل مستخدمي فودافون في مصر وقت احتياجهم للقيام بخدمات فودافون المختلفة التي تقدمها الشركة لجميع عملائها في مصر، حيث قامت قامت الشركة بعمل دليل شامل لجميع أكواد الخدمات الخاصة لتسهيل تأدية وعمل الخدمات ومن أجل تبسيط الأمر على عملائها في التعامل مع شركة فودافون وخدماتها، وتسعى الشركة دائما لتقديم أفضل العروض سعياً منها لتطوير نفسها أول بأول والحفاظ على ثقة عملائها وزيادة عدد عملائها وشعار الشركة ” اللى جاى أقوى .جاهز؟”

عن شركة فودافون Vodafone

فودافون عبارة عن شركة بريطانية متعددة الجنسيات تقدم خدمات شبكات الهواتف في العديد من دول العالم المختلفة ومقر الشركة الرئيسي يوجد في المملكة المتحدة، وتعتبر فودافون أكبر شركة اتصالات في العالم وتقدم خدماتها لـ 30 دولة حول العالم إضافةً إلى ذلك شراكتها في شبكات في 40 دولة أخرى، وفي مصر حظت الشركة على إعجاب وإقبال من عدد كبير من الأشخاص منذ افتتاح فرع لها في القاهرة، بسبب خدماتها، وجودة الشبكة وخدمات الإنترنت التي تقدمها

البلدان التي تقدم خدمات شركة فودافون

فودافون المملكة المتحدة

فودافون ايسار (الهند)

فودافون إيرلندا

فودافون أستراليا

فودافون اليونان

فودافون رومانيا

فودافون نيوزيلندا

فودافون مصر

فودافون أيسلندا

فودافون إيطاليا

فودافون إسبانيا

فودافون البرتغال

فودافون الجمهورية التشيكية

فودافون تركيا

فودافون ألبانيا

فودافون ألمانيا

فودافون هولندا

فودافون جزر فارو

فودافون غانا

فودافون مالطا

فودافون المجر

فودافون السويد

فودافون قطر

أهم أكواد خدمات فودافون :

إسم الخدمة الكود شحن الكارت *858*الرقم السري# تحويل رصيد *868*2*الرقم# الاستعلام عن الرصيد *868*#1 كلمني شكراً *505*الرقم# معرفة Puk code *888*رقمك# سلفني شكراً *868*#3 كلمني شكراً للشبكات الأخري *506* الرقم# كود معرفة رقمك *#878 كود لمعرفة اخر رقم اتصل بك *#150

اكواد فودافون كاش Vodafone Cash: