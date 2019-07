أكواد شبكة المحمول الرابعة We..اعرف رقم خدمة عملاء شركة اتصالات

أكواد شبكة المحمول الرابعة We الشركة المصرية للاتصالات تتطور باستمرار وتقدم للمواطن المصري كل جديد في ظل الطفرة الكبرى في عالم تكنولوجيا الاتصالات، وضمن هذه التطور دخلت الشركة في منافسة قوية مع شركات المحمول عندما قدمت شبكة المحمول الرابعة We، وأصبحت في فترة وجيزة منافس قوي نظرا لما تعرضه من خدمات الانترنت المنزلي وتصفح الانترنت, حيث تقدم الشركة جميع الخدمات بداية من خدمات التليفون الارضي والموبايل المحمول والإنترنت الثابت الـ ADSL

بعض الانجازات داخل الشركة المصرية للاتصالات:-

تم تحويل معظم الكابلات النحاسية إلى فايبر لعلاج سرعة الانترنت، لأن النحاسية لا تتحمل سرعة تتعدى 12 ميجا، والفايبر تتحمل سرعة تتعدى 1 جيجا, تهدف المصرية للاتصالات إلى التطور في مجال الكوابل الدولية، ولهذا اشترت الشركة حصة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة في شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكابلات (مينا كابل)، بمبلغ 90 مليون دولار، وبهذا تتحول مصر إلى رقم عالمي في مجال الكوابل, استطاعت المصرية للاتصالات تنفيذ 1000 محطة لخدمة شبكة المحمول الرابعة We، وذلك للنجاح في منافسة الشركات الأخرى في السوق المصري.

أهم أكواد We:-

العميل يبحث دوماً عن الأرقام والأكواد المختصرة للحصول على كافة الخدمات المقدمة من الشركة في سهولة، وهو ما نوضحه مع شركة We التابعة للمصرية للاتصالات.

111، 01555000111 رقمي خدمة العملاء لشبكة المحمول الرابعة We.

140 من شبكة المصرية، 01555000140 من أي شبكة أخرى، هما رقمي للحصول على معلومات وخدمات الدليل في مصر.

322 رقم للاستعلام عن الرصيد في شبكة المحمول الرابعة We:

*323* رقم الهاتف* المبلغ# وهذا الكود لتحويل الرصيد من شبكة We لأي خط أخر من نفس الشبكة.

*04# هو كود خدمة سلفني في المصرية للاتصالات.

515 رقم الهاتف # هو كود كلمني شكراً من المصرية للاتصالات.

*999# هو كود الاشتراك في باقات الانترنت المحمول في شبكة المصرية للاتصالات، وعند وجود رصيد كاف يتم تجديد الباقات تلقائياً، ويتم تحويل الميجابايتس المتبقية عند التجديد.

*414# كود الاستعلام عن الاستخدام.