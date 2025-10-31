أكواد فري فاير المجانية اليوم.. احصل على أحدث المكافآت والجوائز داخل اللعبة قبل انتهاء صلاحيتها

بواسطة محمود عبد العال
تواصل لعبة Free Fire تصدر قائمة ألعاب الباتل رويال الأكثر شعبية على مستوى العالم، بفضل أسلوبها التنافسي المثير الذي يعتمد على مبدأ البقاء للأقوى، حيث يهبط اللاعبون على جزيرة مليئة بالتحديات ويقاتلون حتى يكون أحدهم آخر من يصمد على قيد الحياة، وسط منطقة لعب تتقلص تدريجيًا وتشكل خطرًا قاتلًا لمن يتجاوز حدودها.

وفي إطار المتابعة اليومية لعشاق اللعبة، نقدم لكم أحدث أكواد فري فاير (Free Fire Redeem Codes) الخاصة بيوم 31 أكتوبر 2025، والتي تتيح للاعبين فرصة الحصول على مكافآت مجانية داخل اللعبة تشمل أزياء نادرة، وشخصيات مميزة، وأسلحة فريدة دون الحاجة إلى أي عمليات شراء.

تعد أكواد فري فاير وسيلة رسمية توفرها شركة Garena لمكافأة مجتمع اللاعبين، حيث تمنحهم عناصر حصرية داخل اللعبة مقابل إدخال رموز مكونة من 12 إلى 16 حرفًا، تتضمن أرقامًا وحروفًا لاتينية.
وتُحدث الأكواد بشكل دوري، وغالبًا ما تكون صالحة لمدة محدودة لا تتجاوز 12 ساعة، لذا يُنصح بالمبادرة إلى استبدالها فور صدورها لضمان الاستفادة منها قبل انتهاء صلاحيتها.

الأكواد النشطة اليوم 31 أكتوبر 2025

فيما يلي قائمة الأكواد المجانية الفعّالة لهذا اليوم:

الكود المكافأة
B7QH2L4MR8PJ جوائز داخل اللعبة
M5MJ8Q3KV6RP جوائز داخل اللعبة
G9QK1M7LN4PJ جوائز داخل اللعبة
Y2PL5Q8MR3VK جوائز داخل اللعبة
D4QJ9K6LN7PV جوائز داخل اللعبة
N8MK3Q9LV2RJ جوائز داخل اللعبة
J1QP7M2KR5LV جوائز داخل اللعبة
E5QH4L8MK9PJ جوائز داخل اللعبة
S6MJ2Q1LV8RP جوائز داخل اللعبة

طريقة استبدال الأكواد

للاستفادة من الأكواد المجانية، اتبع الخطوات التالية بدقة:

  • قم بزيارة الموقع الرسمي لاسترداد المكافآت.
  • سجّل الدخول إلى حسابك في Free Fire MAX باستخدام أحد الحسابات التالية: Facebook، X (تويتر سابقًا)، Apple ID، VK ID، Google أو Huawei ID.
  • أدخل الكود المكوّن من 12 إلى 16 رقمًا في المربع المخصص لذلك.
  • اضغط على “تأكيد” (Confirm) لإتمام العملية.
  • ستصل المكافآت إلى البريد داخل اللعبة خلال 24 ساعة من عملية الاستبدال.
محمود عبد العال

حاصل على ليسانس اللغات والترجمة، جامعة الأزهر الشريف، كاتب رياضي وتقني منذ 6 سنوات، مهتم بالقراءة في العلوم والتكنولوجيا، أجيد العمل على برامج أدوبي "فوتوشوب، بريميير"، أمارس كرة القدم والشطرنج.

