 أكواد فودافون 2019 المختصرة ورقم خدمة العملاء وأبرز خدماتها

تعتبر أكواد فودافون 2019 ذات أهمية كبيرة وكثيرًا ما يبحث المشتركون في الشركة عن بعض الأكواد المختصرة للخدمات التي تقدمها لعملائها والتي من خلال تلك الأكواد يمكن الاشتراك بها، أو للتواصل مع الشركة بشكل سريع للشكوى أو الاستفسار عن أي من خدمات الشركة أو أنظمتها وعروضها، وتعتبر فودافون وهي إنجليزية الأصل، إحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم، وأول شركة اتصالات تم إطلاقها في جمهورية مصر العربية، وتستحوذ على اشتراكات شريحة واسعة من العملاء المصريين، وتتميز بتقديمها للعديد من الخدمات بمستوى عال من الجودة والإتقان وما زالت بذات المستوى على الرغم من المنافسة من شركات الاتصالات الجديدة مؤخرًا، وقد أعددنا هذا التقرير متضمنًا كل ما تود معرفته عن خدمات فودافون والأكواد الهامة والعروض التي تقدمها باستمرار ، والمعلومات الهامة لعملائها.

أكواد فودافون 2019 المختصرة

أرقام خدمة العملاء في شركة فودافون مصر

للتواصل مع أحد موظفي خدمة العملاء في شركة فودافون يكون من خلال:

الاتصال على الرقم 888 من هاتف محمول ثم الضغط على 0 ليتلقى الاتصال أحد ممثلي خدمة العملاء .

الاتصال على الرقم 16888 من أي خط أرضي، ويتم الرد آليًا ويجب اتباع الخطوات التي يطلبها المجيب الآلي للتواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء.

للتواصل مع خدمة عملاء شركة فودافون من خارج مصر، يمكن الاتصال على رقم “0101888888” من أي خط دولي خارج مصر.

أبرز أكواد فودافون المختصرة

الخدمة الكود المختصر الاستعلام عن الرصيد # 1*868* شحن الرصيد #إدخال كود الشحن*868* تحويل الرصيد # 2*868* كلمني شكراً *505* سلفني شكراً # 3*868* سلفني ثلاثة # 3* معرفة من اتصل بك بعد إيقاف تشغيل الموبايل # 150* معرفة الساعة والتاريخ # 100* تفعيل خدمة موبايل إنترنت # 4*888* تفعيل الانتظار # 43* تحويل جميع المكالمات إلى رقم أخر #الرقم المراد التحويل له *67* قائمة باقات الإنترنت # 2000* إلغاء باقات الأنترنت #5 *2000** معرفة إستهلاك الإنترنت فودافون # 60* تجديد باقة المكالمات بعد إنتهاءها # 225* معرفة رقمك الشخصي في حالة نسيانه # 878* خدمة عملاء فودافون الاتصال بالرقم 888 معرفة الرصيد # 1*868* الإحتفاظ بالمكالمات # 3*888* قائمة خدمات فودافون # 888* معرفة رقم ال PUK #رقم الموبايل*888* خدمة عملاء فودافون كاش 7001 معرفة أقرب فرع أو موزع معتمد # 9 *9* تشغيل خدمة فودافون كاش # 5*9*

أكواد الاشتراك بباقات الأنترنت الشهرية 2019

الاشتراك في باقة إكستريم إنترنت 2019

الباقة كود الاشتراك سعة وحجم الباقة باقة 5 جنيه # 5*2000* 150 ميجا باقة 10 جنيه # 10*2000* 500 ميجا باقة 20 جنيه # 20*2000* 1100 ميجا باقة 30 جنيه # 30*2000* 1800 ميجا باقة 40 حنيه # 40*2000* 2500 ميجا باقة 60 جنيه # 60*2000* 4000 ميجا باقة 80 جنيه # 80*2000* 6000 ميجا باقة 100 جينه # 100*2000* 8000 ميجا باقة 150 جنيه # 150*2000* 12000 ميجا باقة 250 جنيه # 250*2000* 20000 ميجا باقة 400 جنيه # 400*2000* 40000 ميجا

الاشتراك بباقات الإنترنت الإسبوعية 2019

الباقة كود الاشتراك سعة وحجم الباقة باقة 2 جنيه # 72*2000* 50 ميجا باقة 3 جنيه # 73*2000* 100 ميجا باقة 7 جنيه # 77*2000* 350 ميجا

أكواد الاشتراك بباقات أنظمة فليكس 2019

في هذه الباقات سعر الدقيقة لأرقام فودافون 1 فليكس، واما لأي شبكة اخرى سعر الدقيقة 5 فليكس، وسعر 1 ميجا أنترنت 1 فليكس، وباستخدام خدمة سوبر فليكس سعر 2 ميجا 1 فليكس، أما أكواد الاشتراك بباقات فليكس فهي كما يلي:

الباقة كود الاشتراك المختصر سعة وحجم الباقة باقة فليكس 20 # 020* 550 فليكس باقة فليكس 30 #030* 1100 فليكس باقة فليكس 50 # 050* 2200 فليكس باقة فليكس 70 # 070* 3300 فليكس باقة فليكس 90 # 090* 4400 فليكس سوبر فليكس # 22*880* 2 ميجا بـ 1 فليكس

ما هو كود تحويل الفليكسات لأي رقم فودافون؟

يمكن للعميل الاستفادة من خدمة تحويل الفليكسات لأي رقم فودافون وذلك باستخدام الكود وفقًا للتالي: #عدد الفليكسات*رقم الموبايل*880*، أو من خلال طلب الكود #880* واتباع التعليمات، ولمعرفة تفاصيل الفليكسات الخاصة بك اطلب #60*، كا ويمكن تحويل 50 فليكس بـ 50 قرش، و100 فليكس بـ100 قرش، ويمكن التحويل حتى 250 فليكس.

أرقام خدمات فودافون الصوتية 2019 :

تشغيل خط جديد الاتصال على 848

الشحن للنفس أوالغير، وشراء صلاحية الإتصال، الاتصال على 858

البريد الصوتي الاتصال على 808

الاشتراك في فودافون وان الاتصال على 810

الرسالة الصوتية للشركات الاتصال على 899

دليل فوادفون الاتصالل على 2020

الإستعلام عن الرصيد الاتصال على 868

تغيير أنظمة فودافون كارت الاتصال على 880

عروض فودافون الاتصال على 800

أكواد وطريقة الاشتراك في خدمة فودافون كاش 2019

فودافون كاش خدمة تقدمها الشركة والتي من خلالها يتم تحويل واستقبال الأموال بكل سهولة من أي فرع من فروع الشركة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ويتم تقاضي عمولة وقدرها 1% من قيمة المبلغ عند السحب، ونصف جنيه فقط لتحويل المبلغ لرقم آخر، أما طريقة الاشتراك بخدمة فوادفون كاش يتم وفق التالي:

الذهاب إلى أقرب فرع من فروع فودافون واصطحاب بطاقة الرقم القومي الخاص بك.

دفع قيمة الاشتراك الثابتة وقدرها 10 جنيهات.

بعد ذلك يمكن إضافة رصيد إلى محفظتك أو تحويل واستقبال الرصيد في محفظتك.

أما أكواد خدمة فوادفون كاش فهي التالي:

الإستعلام عن رصيد فودافون كاش #13*9*.

تحويل الأموال #المبلغ*الرقم المطلوب التحويل إليه*7*9*.

أكواد إلغاء بعض خدمات فوادفون