ألوان آيفون 13 ولون جديد تماماً لأول مرة وتسريبات عن مواصفات جديدة

خلال سبتمبر المقبل سوف تطرح أبل العالمية جهاز آيفون 13 الجديد، ولكن لم يتم تحديد موعد طرحة بالتحديد في شهر سبتمبر، كما أن هناك لون جديد تماماً سوف يتم طرحه لأول مرة، ولكن ووفق التسريبات الواردة فإنه سيتم طرح iPhone 13 بألوان الذهبي الذي يميل للغروب والفضي والأسود.

ألوان آيفون 13 الجديد

كما أن اللون الذهبي الذي يميل إلى غروب الشمس له ملمس ذهبي برونزي، كما سيبدو الذهب الوردي شاحب بشكل كبير، وخيارات الألوان الجديدة تم تخصيصها لطراز أيفون 13 Pro.

كما يوجد مقترح جديد بلون جديد لهاتف آيفون 13، وهو لون يشبه البرونزي كما أن اللون الأسمر سيكون غير لامع، وذلك على عكس الألوان في مجموعة Pro التواجدة الآن في أجهزة iPhone، كما أن هناك تسريبات عن مواصفات الآيفون 13 الجديد، وجاءت هذه المواصفات وفق ما يلي.

بعض مواصفات iPhone 13 المسربة

التخزين تصل المساحة إلى 1 تيرا بايت. يدعم شبكات الجيل الخامس G5 شبكة واي فاي و. حجم آيفون 13 سيكون تريباً بنفس حجم االآيفون 12 معدل التحديث سيكون 120 هرتز. الوزن تقريباً 12 جرام. أبعاده 146.7×71.5×7.4 ملليمتر. آيفون 13 العادي وبرو سيطرح بحجم 6.1 بوصة. نسخة آيفون 13 ميني حجمها 5.4. آيفون 13 العادي وبرو سيكون الحجم 6.1 بوصة.

وللمزيد عن تسريبات آيفون 13 من خلال هذا الرابط.