تعودنا دائماً أن تعمل شركة قوقل على تحسين وتطوير تطبيقاتها وخدماتها من حين لآخر، وبعد أن شهدنا تطبيق لوحة المفاتيح الخاصة بقوقل Gboard التي هي أحد أبرزهم، حيث تمكنك من الحصول على ميّزة جميلة وممتعة تساعدك في إنشاء وعمل إيموجي يشبهك داخل لوحة مفاتيح قوقل Gboard لتمكّنك من إرساله في المحادثات لتحصل على متعة أكبر مع أصدقائك.

كما تمكنك من إضافة تعابير والوجه وإضافة بعض الملحقات الأخرى مثل النظارة وغيرها.

كيفية إستخدام التطبيق و إنشاء إيموجي يشبهك في لوحة المفاتيح

قم بفتح التطبيق الخاص بلوحة مفاتيح قوقل Gboard ضمن أي مكان للكتابة، ثم إضغط على رمز السمايلات 🙂

ننتقل إلى خيار التبويب الثالث الخاصّ بالسمايلات ونضغط على إشارة +

اضغط على زر Get Bitmoji ونقوم بتحميل التطبيق على الهاتف

بعد الإنتهاء من تحميل التطبيق نقوم بالضغط على Create

نقوم بالضغط على زرّ الكاميرا لتشغيلها و التقاط الصورة وننتظر قليلًا

سنحصل على أشكال عديدة تقريبية لشكلك ويمكن إختيار أحدها والتعديل عليه

سيتوفر لنا الكثير من الخيارات قم باكتشافها ومن ثم الضغط على save

بعد أن إنتهينا نقوم بالضغط على Done

الآن ننتقل إلى أي محادثة ونضغط على زرّ الملصقات وستلاحظ وجود الإيموجي الخاص بك بعدّة أشكال ووضعيّات وبعض الخيارات ويمكنك ارسالها مباشرة للأصدقاء.

هكذا نكون قد إنتهينا من شرح التطبيق وهذه الطريقة تمكنك من أن تنشئ إيموجي يشبهك في لوحة مفاتيح قوقل Gboard مع مزيد من خيارات التعديل عليها في أي وقت شئت خاصّة إن قمت بتغيير ستايلك أو قمت بقص شعرك أو بدأت بارتداء النظّارات. 🙂