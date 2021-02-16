أهم المعلومات عن أندر 4 أسلحة في لعبة بابجي

يتوفر العديد من الأسلحة المختلفة والمتنوعة في لعبة بابجي حيث توجد بنادق قنص وبنادق هجوم ورشاشات وقنابل ولكل فئة خصائص واستخدامات خاصة بها, وتتوزع هذه الأسلحة على الخرائط بشكل عشوائي, وتوجد بعض الأسلحة النادرة التي لا يمكن الحصول عليها بسهولة, ومن خلال هذا المقال سيتم التعرف على أندر 4 أسلحة في لعبة بابجي.

أندر الأسلحة في لعبة بابجي:

سلاح M249:

يعد M249 من الأسلحة النادرة في لعبة بابجي وهو رشاش خفيف.

نوع الذخيرة المستخدمة هو 5.5 mm، وكل طلقة لديها معدل ضرر45.

لدي السلاح معدل حريق عالى مما يجعله سلاح ممتاز من أجل تأمين غطاء فعال ضد المركبات.

سلاح AUG A3 :

بندقية هجوم تستخدم ذخيرة نوعها 5.56 mm، ويصل معدل الضرر إلى 41 بالإضافة إلى معدل الحريق العالي.

سلاح مناسب جداً للتخلص من الأعداء.

عيب سلاح AUG A3 أنه يستغرق وقت طويل في إعادة التحميل ولكن إذا تم استخدام مرفقات تناسبه فإنه يحقق نتائج ممتازة.

يتم الحصول على السلاح من خلال الإمدادات الجوية.

سلاح : Groza

يعتبر سلاح Groza من أهم أفضل الأسلحة في لعبة بابجي, كما أنه مناسب جداً للأهداف قصيرة المدى.

بندقية هجوم تستخدم ذخيرة نوعها 7.62 وهي ذخيرة ثقيلة.

السلاح نادر جداً يتم الحصول عليه عن طريق الإمدادات الجوية

معدل الضرر لدي بندقية Groza هو 45 وباستخدام المرفقات سيصبح السلاح جيد.

سلاح AWM :