أنظمة اتصالات الشهرية.. تعرف على أفضل باقات الإنترنت والمكالمات الشهرية من Etisalat
تقدم شركة اتصالات عدد من الباقات الشهرية الخاصة بالمكالمات فقط وباقات تجمع بين المكالمات والإنترنت معًا وسوف نقوم بعرض أسعار وتفاصيل تلك الباقات وأنظمة اتصالات الشهرية.
أنظمة اتصالات الشهرية
تقدم شركة اتصالات باقة حكاية التي تقدم ٣٢٥ دقيقة لأي رقم اتصالات و٢٠ دقيقة للأرقام التابعة للشبكات الأخرى بسعر ١٥ جنيه مصري للاشتراك اطلب 688*15#*.
باقة حكاية ٢٥ والتي تقدم ٦٢٥ دقيقة لأي رقم اتصالات و٤٠ دقيقة للأرقام التابعة للشبكات الأخرى بسعر ٢٥ جنيه مصري للاشتراك اطلب 688*25#*.
باقة حكاية ٤٠ والتي تقدم ١٤٠٠ دقيقة لأي رقم اتصالات و ٦٠ دقيقة للأرقام التابعة للشبكات الأخرى بسعر ٤٠ جنيه مصري للاشتراك اطلب 688*40#*.
باقات الإنترنت والمكالمات الشهرية
- تقدم شركة اتصالات باقة حكاية ٢٩ والتي تقدم ٤٠٠ دقيقة لأي رقم اتصالات و٣٠ دقيقة لأرقام الشبكات الأخرى بالإضافة إلى تقديم ٦٠٠ ميجا بايت بسعر ٢٩ جنيه مصري للاشتراك اطلب 688*29#*
- باقة حكاية ٤٩ والتي تقدم ١٢٠٠ دقيقة لأي رقم اتصالات و٦٠ دقيقة لأرقام الشبكات الأخرى بالإضافة إلى تقديم ١.٢٥ جيجا بايت بسعر ٤٩ جنيه مصري للاشتراك اطلب 688*49#*.
- باقة حكاية ٩٩ والتي تقدم ٢٥٠٠ دقيقة لأي رقم اتصالات و١٨٠ دقيقة لأرقام الشبكات الأخرى بالإضافة إلى تقديم ٣.٥ جيجابايت بسعر ٩٩ جنيه مصري للاشتراك اطلب688*99#*.
- باقة حكاية ١٩٩ والتي تقدم ٥٥٠٠ دقيقة لأي رقم اتصالات و٥٥٠ دقيقة للأرقام الأخرى بالإضافة إلى ٧ جيجا بايت بسعر ١٩٩ جنيه للاشتراك اطلب 688*199#*