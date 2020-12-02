Take a fresh look at your lifestyle.


أنظمة اتصالات الشهرية.. تعرف على أفضل باقات الإنترنت والمكالمات الشهرية من Etisalat

بواسطة آية الاباصيري
أنظمة اتصالات الشهرية أنظمة اتصالات الشهرية

تقدم شركة اتصالات عدد من الباقات الشهرية الخاصة بالمكالمات فقط وباقات تجمع بين المكالمات والإنترنت معًا وسوف نقوم بعرض أسعار وتفاصيل تلك الباقات وأنظمة اتصالات الشهرية.

1 أنظمة اتصالات الشهرية
2 باقات الإنترنت والمكالمات الشهرية

أنظمة اتصالات الشهرية

تقدم شركة اتصالات باقة حكاية التي تقدم ٣٢٥ دقيقة لأي رقم اتصالات و٢٠ دقيقة للأرقام التابعة للشبكات الأخرى بسعر ١٥ جنيه مصري للاشتراك اطلب 688*15#*.

باقة حكاية ٢٥ والتي تقدم ٦٢٥ دقيقة لأي رقم اتصالات و٤٠ دقيقة للأرقام التابعة للشبكات الأخرى بسعر ٢٥ جنيه مصري للاشتراك اطلب 688*25#*.

باقة حكاية ٤٠ والتي تقدم ١٤٠٠ دقيقة لأي رقم اتصالات و ٦٠ دقيقة للأرقام التابعة للشبكات الأخرى بسعر ٤٠ جنيه مصري للاشتراك اطلب 688*40#*.

باقات الإنترنت والمكالمات الشهرية

  • تقدم شركة اتصالات باقة حكاية ٢٩ والتي تقدم ٤٠٠ دقيقة لأي رقم اتصالات و٣٠ دقيقة لأرقام الشبكات الأخرى بالإضافة إلى تقديم ٦٠٠ ميجا بايت بسعر ٢٩ جنيه مصري للاشتراك اطلب 688*29#*
  • باقة حكاية ٤٩ والتي تقدم ١٢٠٠ دقيقة لأي رقم اتصالات و٦٠ دقيقة لأرقام الشبكات الأخرى بالإضافة إلى تقديم ١.٢٥ جيجا بايت بسعر ٤٩ جنيه مصري للاشتراك اطلب 688*49#*.
  • باقة حكاية ٩٩ والتي تقدم ٢٥٠٠ دقيقة لأي رقم اتصالات و١٨٠ دقيقة لأرقام الشبكات الأخرى بالإضافة إلى تقديم ٣.٥ جيجابايت بسعر ٩٩ جنيه مصري للاشتراك اطلب688*99#*.
  • باقة حكاية ١٩٩ والتي تقدم ٥٥٠٠ دقيقة لأي رقم اتصالات و٥٥٠ دقيقة للأرقام الأخرى بالإضافة إلى ٧ جيجا بايت بسعر ١٩٩ جنيه للاشتراك اطلب 688*199#*
آية الاباصيري

مصرية الجنسية، أحب العمل الصحفي وبخاصة الصحافة الإلكترونية على الرغم من أنه بعيد كل البعد عن مجال دراستي، أطمح في أن أصبح كاتبة مشهورة ذات يوم، شعاري في الحياة قول شوقي ( وكن رجلاً إن أتوا بعده, يقولون .. مرَّ وهذا الأثرْ )

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

أفضل أنظمة اتصالات الشهرية 2021.. تعرف على الباقات الشهرية لنظام حكاية ميكس

أخبار التقنية

رقم خدمة العملاء فودافون المجاني وطريقة التحدث لأحد ممثلي الخدمة

أخبار التقنية

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2021 استقبل Toyor Baby على الرسيفر وأسعد صغارك

أخبار التقنية

تردد قناة طيور الجنة.. استقبل Toyor aljanah وأدخل البهجة والتعلم على صغارك

أخبار التقنية

تردد قناة نسمة الحمراء- Nessma “العائلة” على نايل سات 7 غرب

أخبار التقنية

“ضبط” تردد قناة حنبعل- Hannibal tv

أخبار التقنية

“ضبط” تردد قناة إم بي سي بوليود-MBC على نايل سات وعرب سات

أخبار التقنية

“ضبط”تردد قناة إم بي سي العراق-mbc على نايل سات وعرب سات

أخبار التقنية

تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة- BeIn Sports 1 الغير مشفرة

أخبار التقنية

تردد قناة كرتون نتورك cn بالعربية- Cartoon Network Arabic


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.