من المرجح ان الانترنت أصبح جزء اساي فى حياتنا اليوميه، يدخل الانترنت فى عدة مجالات فى الحياة كما يدخل فى مجالات اخرى مثل التعليم الصناعه الابحاث والتسليه والابتكار والتعدين والسياحة والجيش .
يعد أكبر محرك بحث فى العالم هو ” جوجل ” الذى يوفر لك العديد من نتائج البحث ، بطرق مختلفه مثل صور و مقالات وفيديوهات ، كما ان شركة جوجل تعمل بالذكاء الاصطناعى .
أستخدمات الانترنت فى مجالات عدة
يدخل الانترنت فى العديد من المجالات لكى يجعل من حياة الانسان سهله وممتعه ويساعد الانسان على التقدم ، لا يقتصر الانترنت على محركات البحث التى فى هاتفك الالكترونى او فى الحاسوب .
الانترنت فى مجال التعليم
أصبح التعليم الان يعتمد على الانترنت ، حيث تقوم العديد من الدول على الاعتماد التام على التعليم الذكى ، حيث يقوم بتعليم الطلاب بطرق غير تقليديه بالمرة التى تجع لمن التعليم أمر ممتع وهام فى نفس الوقت ، يمكنك استخدام الانترنت فى جميع الفئات العمريه ، كما يمكنك الدراسه من منزلك فقط من خلال هاتفك ايضا ، كما يوجد العديد من المواقع التعليميه ، يمكنك ايضا تعلم لغات مختلفه فقط بواسطة جهازك .
الانترنت فى الصناعه والاختراع
يدخل الانترنت فى العديد من الصناعات المختلفه ، كما يقوم بتشغيل الالات والاعمال بسرعه وبدقة أكثر من الانسان وذلك يضاعف من الانتاج والتقليل من المخاطر ، كما يساعد فى صناعة السيرات والسفن والالات الانشائيه ويدخل فى صناعات النصهار حيث تعمل الالات فى أقصى الظروف الصعبه بكفائه عاليه .
الانترنت فى الطب والهندسه
من الاكثر المجالات التى تستخدم الانترنت بكثره هى المجالات الطبيه والمجالات الهندسيه ، حيث يتسخدم معظم الاطباء والعلماء الانترنت فى إجراء الابحاث والتركيبات الكيمياويه و انشاء التركيبات الافتراضيه ، كما يستخدم المهندسون البرامج الهندسيه فى البناء مثل برامج التصميم 3 d .
الانترنت فى مجال السياحه
يستخدم معظم السياح الخرائط على الاجهزة الذكيه التى تحدد لهم الطريق بدقة أكبر وتساعدهم فى البلدان الاخرى .
أهمية الانترنت فى حياتنا
من المرجح ان الانترنت أصبح جزء اساي فى حياتنا اليوميه، يدخل الانترنت فى عدة مجالات فى الحياة كما يدخل فى مجالات اخرى مثل التعليم الصناعه الابحاث والتسليه والابتكار والتعدين والسياحة والجيش .
التعليقات