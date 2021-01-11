أهم الأسلحة البيضاء المتوفرة في لعبة بابجي واستخدامها

توفر لعبة بابجي عدد من الأسلحة البيضاء التي تساعد اللاعب على مواجهة العدو والقضاء عليه والتخلص منه بسرعة بالإضافة إلي توفير الحماية والأمان له, كما أن اللاعب يستطيع استخدام هذه الأسلحة في حالة عدم امتلاكه أسلحة أخرى وخاصة في بداية اللعبة لذلك يُفضل أن تكون معه هذه الأسلحة بشكل دائم.

الأسلحة البيضاء وطرق استخدامها في لعبة بابجي:

المقلاة:

المقلاة هي واحدة من الأسلحة البيضاء المتوفرة في لعبة بابجي.

تعد المقلاة أشهر الأسلحة البيضاء المتوفرة في لعبة بابجي ويرجع ذلك إلي توفرها دائماً.

تعد المقلاة سلاح حديدي يُمكن استخدامها من أجل الحماية من رصاص وهجوم الأعداء.

تستطيع المقلاة حمايتك من الخلف أيضاً حيث يُمكنك أن تعلقها أسفل ظهرك لصد الرصاص والضربات والهجمات.

ولذلك يجب علي جميع لاعبي بابجي أخذ المقلاة معهم دائماً في أى مكان لحمايتهم من أى أخطار متوقعة.

المنجل والساطور والعتلة: