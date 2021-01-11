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أهم الأسلحة البيضاء المتوفرة في لعبة بابجي واستخدامها

بواسطة Kholoud Said

توفر لعبة بابجي عدد من الأسلحة البيضاء التي تساعد اللاعب على مواجهة العدو والقضاء عليه والتخلص منه بسرعة بالإضافة إلي توفير الحماية والأمان له, كما أن اللاعب يستطيع استخدام هذه الأسلحة في حالة عدم امتلاكه أسلحة أخرى وخاصة في بداية اللعبة لذلك يُفضل أن تكون معه هذه الأسلحة بشكل دائم.

الأسلحة البيضاء وطرق استخدامها في لعبة بابجي:

  1. المقلاة:
  • المقلاة هي واحدة من الأسلحة البيضاء المتوفرة في لعبة بابجي.
  • تعد المقلاة أشهر الأسلحة البيضاء المتوفرة في لعبة بابجي ويرجع ذلك إلي توفرها دائماً.
  • تعد المقلاة سلاح حديدي يُمكن استخدامها من أجل الحماية من رصاص وهجوم الأعداء.
  • تستطيع المقلاة حمايتك من الخلف أيضاً حيث يُمكنك أن تعلقها أسفل ظهرك لصد الرصاص والضربات والهجمات.
  • ولذلك يجب علي جميع لاعبي بابجي أخذ المقلاة معهم دائماً في أى مكان لحمايتهم من أى أخطار متوقعة.
  1. المنجل والساطور والعتلة:
  • تعتبر هذه الأسلحة الثلاثة من أهم الأسلحة البيضاء المتوفرة بشكل دائم في لعبة بابجي.
  • عند بدء اللعبة في حالة عدم امتلاكك أسلحة يُمكنك استخدام هذه الأسلحة.
  • لابد أن يكون معك سلاح العتلة أو سلاح الساطور أو سلاح المنجل احتياطياً حتي في حالة امتلاك أسلحة أخري حيث أن هذه الأسلحة لا يمكن الأستغناء عنها.
  • تتشابه الأسلحة في درجة القوة والاستخدام والفوائد والأضرار وسرعة الضربات.
  • يتمكن اللاعب من مواجهة من القضاء علي العدو والتخلص منه بضربة واحدة من هذه الأسلحة الثلاثة.
  • يجب أن تكون هذه الأسلحة بحوذتك دائماً حيث أنها أسلحة حادة وهامة لمواجهة العدو.
Kholoud Said
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