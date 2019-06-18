أهم الطرق المشروعة لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية 2019

أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي سوف تقام على أرض مصر في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو القادم، وعقب الإعلان عن القنوات الناقلة للمبارايات، زادت نسبة الطلب على أجهزة الاستقبال الخاصة بالقنوات الأرضية أو ما يطلق عليه “الإريال الهوائي”، ليتمكن عشاق كرة القدم من متابعة أحداث المباريات مجانا، وسوف نقوم معكم من خلال هذا المقال بعرض أهم طرق مشاهدة مباريات البطولة مجانا وبطرق مشروعة.

أسعار الإريال الهوائي

تشير كافة الجولات التي تم القيام بها في عدد من المحلات التي تقوم ببيع الإريال الهوائي، عن ارتفاع أسعاره نوعا ما، حيث بلغ سعر لاقط هوائي داخلي يسمح لمستخدمه باستقبال البث الأرضي بجودة متوسطة أربعون جنيها، في حين أن سعره كان قبل فترة قليلة لا يتجاوز الخمس والعشرون جنيها.

أما بالنسبة للإريال الخارجي الذي يتم وضعه أعلى المباني، فيتراوح سعره ما بين 250 جنيها و300 جنيها.

أجهزة استقبال قناة تايم سبورتس

قامت الهيئة الوطنية للإعلام عن طريق إحدى شركاتها، بطرح جهاز خاص باستقبال البث الخاص بالترددات الأرضية، وذلك لمتابعة قناة تايم سبورتس، التي ستقوم ببث بطولة الأمم الإفريقية 2019، وقد ذكر مصدر بالهيئة الوطنية للإعلام أن الإريال الداخلي يصل سعره إلى 400 جنيها، بينما الإريال الخارجي يصل سعره إلى 700 جنيه، وأوضح المصدر أن الإريال الخارجي يتم استخدامه في حالة وجود التلفزيون في دور أرضي أو مكان التردد به ضعيف نسبيا، أما إذا التلفزيون موجود في دور مرتفع والإشارة قوية، فيمكن للمستخدم استعمال الإريال الداخلي.