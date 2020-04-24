أهم المواصفات والاختلافات في هاتف هواوي Nova 7 وهونر Honor 30

لقد قامت شركة هواوي والعلامة التجارية التابعة لها “هونر”بالإعلان عن هاتف هواوي الجديد بالإضافة إلي عدة هواتف زكية أخري خلال شهر أبريل الجاري، حيث تحمل كلا منهم سلسلة هواتف جديدة تشترك في بعض الصفات وتختلف في البعض،فقد أعلنت شركة هونر عن ثلاثة هواتف(هونر 30 برو، هونر 30، هونر 30 برو بلس) ، أما هواوي فقد أعلنت عن ثلاثة هواتف أخري وهم(نوفا 7، ونوفا 7 برو، ونوفا 7 إس إي)، وكلا من هذه الهواتف تمتاز بدعم شبكات الجيل الخامس من الهواتف.

وسيتم المقارنة بين هواتف كلا الشركتين من حيث بعض المواصفات منها (التصميم والشاشة)، هاتف هواوي نوفا7 برو يمتلك شاشة لها حواف أكثر من الجانبين،وهي من نوع OLED، وهي بقياس 5.57 بوصة، وتحتوي الشاشة علي كاميرتان أماميتان وقارئ بصمة، أما هاتف هونر 30 برو، فهو يمتلك نفس تلك المواصفات باختلاف حجم الشاشة، حيث أن حجم شاشة هذا الهاتف أكبر من هاتف نوفا، ومنحني من الجانبين بقياس 6.57 بوصة .

أما من حيث البطارية فإن كلا الهاتفان يملكان نفس سعة البطارية والتي تبلغ 4000 ميللي أمبير، وقد أعلنت الشركة أن هاتف هواوي الجديد(نوفا)يمكن شحن بطاريته حتي 75% خلال 30 دقيقة، ويتوفر هذا الهتف بخمسة ألوان وهي (الأخضر والبنفسجي والأسود والأحمر والفضي)، ويبدأ سعره من 522 إلى580 دولار ، أما هاتف هونر فإنه يتوافر بأربعة ألوان وهي البنفسجي والأسود والأخضر والفضي، وقد وصل سعره من 565 إلي 625 دولار.

ويحتوي هاتف هواوي على أربع كاميرات خلفية ذو كاميرا رئيسية واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل، ذو قدرة علي التقريب بقوة(3X)والكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بيكسل لتصوير الأجسام القريبة،أما هاتف هونر 30 فإنه يملك أربع كاميرات خلفية بدقة 40 ميجا بيكسل ، ويملك عدسة مقربة بدقة 8 ميجا بيكسل بقدرة 50X، ذات عدسة بدقة ميجا بيكسل، وأيضا عدسة بدقة 2 ميجا بيكسل.