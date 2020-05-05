أوبو تحطم الأسعار بهاتفها الجديد Oppo A31 عملاق الفئة المتوسطة بمواصفات خرافية

كشفت شركة OPPo عملاقة صناعة الهواتف الذاكية الصينية رسميًا عن هاتفها Oppo A31 الجديد، الذي يأتي بمواصفات جيدة ومتوسطة لينافس جميع الهواتف التي من فئته، وأعلنت عن طرح الهاتف رسميًا في الأسواق العربية والأجنبية بسعر رخيص من أجل تحيقي نسب مبيعات كبيرة، فضلاً عن طرحه بتصميم جيد وخامات تصنيع متينة، مع كاميرا خلفية بإمكانيات قوية وجودة عالية.

أبرز مواصفات هاتف أبو Oppo A31

كما عودتنا شركة Oppo على الدقة في التصنيع والتصميم الجميل لهواتفها، جاء الهاتف مصنوع من البلاستيك المقاوم للصدمات من الجهة الخلفية، مع شاشة بحجم 6.5 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل وبجودة HD+ من نوع IPS LCD تأتي بنوتش من الأعلى مدمج بها الكاميرا الأمامية.

جاء الهاتف بمعالج من نوع Helio P35 ثماني النواة مع معالج رسومي من نوع PowerVR GE8320 ليعطي أداء جيد لتشغيل الألعاب والتطبيقات الكبيرة، الهاتف يأتي بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابيت مع مساحة داخلية 128 جيجابيت مع وجود منفذ تركيب كارت ذاكرة خارجية إضافي، ويأتي الهاتف بنظام تشغيل أند رويد بيتا أو أند رويد 9.

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المواصفات الداخلية والكاميرات لهاتف Oppo A31 الحديث

طرح شركة OPPo هاتفها المميز الذي بأتي بمواصفات متوسطة الان في الأسواق العربية والمصرية بسعر رخيص 3190 جنية مصري لينافس هواتف كثيرة تأتي من فئته السعرية، ويتوافر الهاتف بألوان جديدة ومبهجة تناسب تصميمه، ويضم بطارية بحجم 4230 مللي أمبير لا تدعم الشحن السريع.

أما عن الكاميرا يأتي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية بجودة عالية: