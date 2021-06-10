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أوبو تستعد لإطلاق هاتف OPPO A16 بمواصفات منافسة لهواتف سامسونغ

بواسطة سمير زيادة
أوبو تستعد لإطلاق هاتف OPPO A16 بمواصفات منافسة لهواتف سامسونغ أوبو تستعد لإطلاق هاتف OPPO A16 بمواصفات منافسة لهواتف سامسونغ

تشير التقارير الأخيرة إلى أن شركة أوبو الرائدة OPPO تعمل على هاتف من الفئة A منخفض التكلفة تحت اسم هاتف OPPO A16، ليكون منافس قوي لهواتف سامسونغ ذات المواصفات الجيدة ورخيصة التكلفة، ومن المتوقع أن يحل الإصدار الجديد من أوبو محل OPPO A15  الذي تم إصداره العام الماضي، وتم رصد هاتف  OPPO المرتقب المزود برقم طراز CPH2269 في وقت سابق على بعض منصات إصدار الشهادات، وكشفت إحدى تلك المنصات عن بعض مواصفات الهاتف الرئيسية، في حين أكدت بعض الشهادات الأخرى أنه سيتم إطلاقه  باسم  OPPO A16.

1 هاتف OPPO A16
2 تسريبات مواصفات هاتف OPPO A16
3 أبرز مواصفات هاتف OPPO A16 المسربة

هاتف OPPO A16

أوبو تستعد لإطلاق هاتف OPPO A16 بمواصفات منافسة لهواتف سامسونغ
أوبو تستعد لإطلاق  OPPO A16 بمواصفات منافسة لهواتف سامسونغ

تسريبات مواصفات هاتف OPPO A16

كشفت التسريبات أن الهاتف مدعوم بشريحة MediaTek Helio G35 ، والتي تم ذكرها باسم  MT6765G، وتأتي مع 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويتم تشغيلها بنظام التشغيل Android 11 OS  ، وسجلت 177 و 950 نقطة في الاختبارات أحادية النواة ومتعددة النواة على التوالي، حسب منصة Geekbench  الشهيرة، كما جهزت الننسخة الجديدة من أوبو بمعالج رسوميات IMG PowerVR GE8320 GPU.

أبرز مواصفات هاتف OPPO A16 المسربة

وكشفت قائمة التسريبات لمواصفات الهاتف أنه سيحتوي على بطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، وشاحن بقوة 10 وات، وميزات مثل 4G  و Wi-Fi مزدوج النطاق وبلوتوث، ومن المتوقع أيضًا أن يشتمل على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب.

أوبو تستعد لإطلاق هاتف OPPO A16 بمواصفات منافسة لهواتف سامسونغ
أوبو تستعد لإطلاق هاتف OPPO A16 بمواصفات منافسة لهواتف سامسونغ

وأشارت بعض التقارير التقنية في وقت سابق أن الجهاز قد يطلق بنسختين:

  • نسخة أساسية بالمواصفات الذي ذكرت سابقا.
  • نسخة مجهزة بمعالج Exynos 850، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 و128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

وبحسب التسريبات من المتوقع أن يأتي هاتف OPPO A16 بشاشة عرض بمقاس 6.5 بوصة، ويحتوي على كاميرات أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+5+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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