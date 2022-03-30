أوبو تطلق هاتف OPPO Reno7 4G بكاميرا سيلفي 32 ميجابكسل وكاميرات ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل

أعلنت شركة أوبو الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية عن إطلاقها لهاتف OPPO Reno7 4G في إندونيسيا، وهو النموذج الأول في سلسلة Reno7 الذي يأتي بدون دعم لشبكة الاتصال من الجيل الخامس 5G، وإنما يدعم تصميمًا خلفيًا مميزًا، ومواصفاته مواصفاته تشبه Reno7 Z 5G، فما هي مواصفات هذا الجهاز وسعره وخيارات الألوان التي سيوفرها، فلنلقِ نظرة .

OPPO Reno7 4G

مواصفات OPPO Reno7 4G

الأبعاد والوزن: تبلغ أبعاد الهاتف الرائد 159.9 × 73.2 × 7.49 ملم، ويزن 175 جرامًا.

الشاشة: يحتوي على لوحة AMOLED مقاس 6.43 بوصة بتصميم ثقب،وعلى مستشعر بصمة داخل الشاشة، التي تأتي بدقة Full HD + تبلغ 1080 × 2400 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز ، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 120 هرتز ، وكثافة 409 بكسل في البوصة ، ونسبة 90.8 في المائة من الشاشة إلى الجسم، وهي محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5.

الكاميرات يحتوي الهاتف الذكي OPPO Reno7 4G على كاميرا سيلفي Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل، وفي الخلف يحتوي على إعداد الكاميرا الثلاثية مكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة مساعدة عمق 2 ميجابكسل.

يتميز الجزء الخلفي من الهاتف بتصميم من الجلد المصنوع من الألياف الزجاجية.

المعالج : يقوم على تشغيل الهاتف مجموعة شرائح Snapdragon 680، المقترنة مع ما يصل إلى 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 256 جيجا بايت للتخزين المدمج.

الجهاز OPPO Reno7 4G مزود ببطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، وتدعم شحن 33 وات SuperVOOC.

تشمل الميزات الأخرى المتوفرة على الجهاز ثنائي 4G VoLTE و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.1 و GPS و NFC و USB-C ومقبس صوت 3.5 ملم.

وأخيرًا يأتي مثبتًا مسبقًا بنظام التشغيل Android 12 و ColorOS 12.1.

سعر OPPO Reno7 4G وتوافره والألوان

يتوفر Reno7 4G للطلب المسبق في إندونيسيا، يبلغ سعره (حوالي 362 دولارًا أمريكيًا)، ومن المقرر أن يبدأ بيعه في 1 أبريل في البلاد، وسيتوفر بخيارات الألوان : البرتقالي، الأسود، وأعلنت أوبو على من يرغب بطلب الجهاز مسبقًا سيحصل على مكبر صوت Bluetooth مجاني وساعة OPPO بسعر مخفض.