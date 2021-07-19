أوبو تعلن رسمياً إطلاق هاتفها الجديد Oppo A16 بسعر ومواصفات غير مسبوقة

أعلنت شركة أوب اليوم بشكل رسمي عن هاتفها الجديد Oppo A16 والذي يحمل مواصفات غير مسبوقة وهي الأولى من نوعها، وجاءت مواصفات الهاتف الجديد وفق ما يلي:
أوبو تعلن رسمياً إطلاق هاتفها الجديد Oppo A16
- الشاشة LCD وبدقة عالية ومقاس 6.52 بوصة.
- الكاميرا الأمامية دقة 8 ميجا بكسل.
- الكاميرا الرئيسية خلف الهاتف الجديد Oppo A16 بدقة 13 ميجا بكسل.
- سمك الهاتف 8.4 ملم.
- وزنه 190 جرام.
- معالج Helio G35 SoC.
- ذاكرة تخزين سعة 32 غيغابايت
مواصفات هاتف Oppo A16 الجديد
- واجهة مستخدم عمل الهاتف ColorOS 11.1 ونظام التشغيل Android 11.1.
- البطارية 5000 مللي أمبير في الساعة.
- وجد بهاتف أوبو الجدي Oppo A16 ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بجانب الجهاز.
- ألوان هاتف أوبو الجديد Oppo A16 الفضي والأزرق والأسود.
- سعره 140 دولار فقط.
أوبو تطرح هاتفها الذكي Oppo Reno6 Z 5G 21 في تايلاند
وفي سياق متصل تعلن شركة ”أوبو“ عن طرح الهاتف الذكي الجديد Oppo Reno6 Z 5G 21 يوليو الجاري بدولة تايلاند، والذي يتميز بشاشته AMOLED التي تحمل مقاس 6.43 بوصة، وبدقة Full-HD +، وبها ماسح بصمات الأصابع الضوئي وكامير سيلفي 32 ميجا بكسل.
اقرأ أيضاً..
- الآن ولأول مرة.. تحكّم بالتكييف عن بُعد ومن أي مكان عن طريق خدمة التكييف الذكي
- عروسة الجنة تزف إلى قبرها بدلاً من عريسها قبل زفافها بساعات
- أمطار غزيرة غير مسبوقة تهدم البيوت في السعودية وتحذير من حالة الطقس اليوم
- الفنانة ياسمين عبد العزيز تدخل في غيبوبة تامة وحالتها خطرة
- واتساب يتسبب في إنهاء حياة زوجة لم يمر على زواجها سوى شهور