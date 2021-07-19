أوبو تعلن رسمياً إطلاق هاتفها الجديد Oppo A16 بسعر ومواصفات غير مسبوقة

بواسطة إسلام عوض
هاتف أوبو الجديد هاتف أوبو الجديد

أعلنت شركة أوب اليوم بشكل رسمي عن هاتفها الجديد Oppo A16 والذي يحمل مواصفات غير مسبوقة وهي الأولى من نوعها، وجاءت مواصفات الهاتف الجديد وفق ما يلي:

1 أوبو تعلن رسمياً إطلاق هاتفها الجديد Oppo A16
2 مواصفات هاتف Oppo A16 الجديد
3 أوبو تطرح هاتفها الذكي Oppo Reno6 Z 5G 21 في تايلاند

أوبو تعلن رسمياً إطلاق هاتفها الجديد Oppo A16

  • الشاشة LCD وبدقة عالية ومقاس 6.52 بوصة.
  • الكاميرا الأمامية دقة 8 ميجا بكسل.
  • الكاميرا الرئيسية خلف الهاتف الجديد Oppo A16 بدقة 13 ميجا بكسل.
  • سمك الهاتف 8.4 ملم.
  • وزنه 190 جرام.
  • معالج Helio G35 SoC.
  • ذاكرة تخزين سعة 32 غيغابايت

مواصفات هاتف Oppo A16 الجديد

  • واجهة مستخدم عمل الهاتف ColorOS 11.1 ونظام التشغيل Android 11.1.
  • البطارية 5000 مللي أمبير في الساعة.
  • وجد بهاتف أوبو الجدي Oppo A16 ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بجانب الجهاز.
  • ألوان هاتف أوبو الجديد Oppo A16 الفضي والأزرق والأسود.
  • سعره 140 دولار فقط.

أوبو تطرح هاتفها الذكي Oppo Reno6 Z 5G 21 في تايلاند

وفي سياق متصل تعلن شركة ”أوبو“ عن طرح الهاتف الذكي الجديد Oppo Reno6 Z 5G 21 يوليو الجاري بدولة تايلاند، والذي يتميز بشاشته AMOLED التي تحمل مقاس 6.43 بوصة، وبدقة Full-HD +، وبها ماسح بصمات الأصابع الضوئي وكامير سيلفي 32 ميجا بكسل.

اقرأ أيضاً..

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

الآن ولأول مرة.. تحكّم بالتكييف عن بُعد ومن أي مكان عن طريق خدمة التكييف الذكي

أخبار التقنية

تردد قناة اليرموك الأردنية العارضة لمسلسل قيامة عثمان


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.