أوبو تعلن رسمياً طرح OPPO Reno6 Z بأسعار ومواصفات مذهلة ولأول مرة

كانت أسعار ومواصفات OPPO Reno6 Z تحتل مواقع البحث بعد إعلان شركة أوبو الصينية عن طرح الهاتف قريباً بالأسواق، وسوف يكون هاتف أوبو الجديد أسرع في الأداء وبمواصفات مذهلة، مما جعل الهاتف محل بحث الكثيرين.

أوبو تعلن رسمياً طرح هاتفها OPPO Reno6 Z الجديد

وننشر خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن هاتف OPPO Reno6 Z الجديد وسعر ومواصفاته وألوانه وسعة الذاكرة إلى غير ذلك من المواصفات والمميزات التي يبحث عنها الجميع.

موعد طرح هاتف OPPO Reno6 Z وسعره

21 يوليو الجاري 2021، سوف يكون متوفراً بالأسواق.

سعره 336 دولار، أي بنحو 5283 جنيه مصري.

مواصفات هاتف OPPO Reno6 Z

المعالج ثماني النواة “MediaTek Dimensity 800U”.

يدعم الشحن السريع 30 وات

يحتوي على ثلاث كاميرات من الخلف.

مستشعر أساسي دقته 64 ميجا بكسل.

يحتوي على فلاش LED.

ألوان هاتف OPPO Reno6 Z

سوف تكون ألوان هاتف أوبو الجديد “الأسود والذهبي”.

شاشة الهاتف “AMOLED”.

مقاس الشاشة 6.43 بوصة.

معدل تحديث قياسي 60 هرتز.

سعة الهاتف OPPO Reno6 Z

ذاكرة هاتف أوبو الجديد سعة 64 جيجا بايت.

ويحتوي على ذاكرة أخرى 6 جيجا.

الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل.

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