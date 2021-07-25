أوبو تعلن رسمياً عن طرح هاتفها الجديد Oppo A93s 5G بمواصفات وسعر غير قابل للمنافسة

أعلنت الشركة العملاقة أوبو الصينية عن تفاصيل هاتفها الجديد Oppo A93s 5G ـ وذلك بتكلفة متوسطة، وببطارية وصفت بالعملاقة والتي تبلغ سعتها 5000 مللي امبير بالساعة، مع شاشة 90 هرتز، وسعة تخزين عشوائية 8 جيجا بايت ويصل سعره في الصين بحوالي 1999 يوان صيني، وبما يعادل 308 دولار أمريكي.

أوبو تعلن رسمياً عن طرح هاتفها الجديد Oppo A93s 5G

وجاءت مواصفات هاتف Oppo A93s 5G الجديد كما يلي:

مقياس الشاشة 6.5 بوصة.

دقة 1080 في 2400 بكسل.

الشاشة بها نتوء للكاميرا الأمامية بجانب الجهاز الأيسر.

وتبلغ دقة المستشعر 8 ميجابكسل.

الكاميرا الخلفية متميزة بإعدادات ثلاثية ومستشعر رئيسي 28 ميجا بكسل.

كما تحتوي على مستشعر 2 ميجا بكسل “ماكرو”.

المعالج Dimensity 700 ويحتوي على ذاكرة عشوائية 8 جيجا وتخزين سعته 256 جيجا بايت.

كما يدعم جهاز أوبو الجديد التخزين الخارجي بفتحة microSD.

مميزات هاتف Oppo A93s 5G

يوجد بجهاز أوبو نظام جديد لتبريد الهاتف أثناء تشغيل الألعاب، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 11، ويحتوي على مستشعر للبصمة، ويوجد منه ألوان الأزرق والأبيض والأسود، ويطرح في السوق الصيني يوم 30 يوليو المقبل بسعر 3.8 دولار أمريكي.

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