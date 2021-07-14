يترقب عشاق العلامة التجارية الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية أوبو، في طرح هاتفها الجديد المرتقب Oppo Reno6 Z، والذي من المتوقع أن يحمل معه العديد من المواصفات الرائعة، فيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده 156.8/72/7.9 ملم، وزنه 175 جرام، مزودًا بشاشة فائقة الدقة من نوع أموليد AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، ودقة عرضها تبلغ 2400/1080 بيكسل، مع تردد عالي عن سابقتها يبلغ 120 هيرتزا بمعدل سطوع 409 شمعة/م تقريبًا.

كاميرات فائقة الدقة وسرعة في الأداء

ومن المتوقع أيضًا أن يغلب على أوبو Oppo Reno6 Z، الأداء الممتاز والسرعة في التعامل مع الشبكات بفضل المعالج القوي المزود بهمن نوع MediaTek ،Dimensity 800U 5G، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC3، كما يمتلك تقنية التعرف على الوجوه، ويأتي ببطارية ضخمة بقوة 4310 أمبير تدعم الشحن السلكي واللاسلكي السريع، بالإضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 2.0.

الكاميرات والذاكرة والإضافات

يمتلك كاميرا ثلاثية رئيسية بدقة: 64+8+2 ميجا بكسل على التوالي.

ذاكرة الوصول العشوائي: 8 جيجا بايت.

نظام التشغيل: اندرويد 11 – ColorOS 11.1

الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابيكسل

معدل السطوع 430 nits ويصل إلى 800 nits.

مستشعر البصمة أسفل الشاشة.

الذاكرة الداخلية: 256 جيجابايت.

يملك فلاش ليد بدعم التقاط صور HDR.

تصوير الفيديوهات: بدقة 4K بمعدل إطارات 30 إطارًا في الثانية

أوبو تكشر عن أنيابها بـ Oppo Reno6 Z هاتف مثالي يمتلك مواصفات خرافية

تاريخ طرحه بالأسواق وسعره المتوقع

جدير بالذكر أن هاتف أوبو رينو6 الجديد سيتم رسميًا الإعلان عن في 21 يوليو المقبل، على أن يتم توفيره وطرحه بالأسواق في أغسطس 2021 بتشكيلة رائعة من الألوان التي تناسب مختلف الأذواق مثل الأسود والرصاصي والأخضر الفاتح، ومن المتوقع أن يبلغ سعره 400 دولار أمريكي تقريبًا.

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