أوقفه فوراً.. خطأ قاتل في هواتف آيفون يؤدي إلى اختراقه والتجسس على صاحبه

هناك بعض الأخطاء القاتلة بالفعل وبالأخص في هواتف آيفون، والتي يرتكبها المستخدم بنفسه في هاتفه مما ينتج عن ذلك اختراق الهاتف والتجسس على صاحبه، ومؤخراً بدأت بعض الثغرات تظهر في هواتف الآيفون، وكان من أبرزها وأخطرها ثغرة الواي فاي، حيث يقوم مستخدمي أيفون بفعل خاطئ يؤدي في النهاية إلى عدم تأمينه وسهولة اختراقه، بل والتحكم فيه عن بًعد.

خطأ قاتل في هواتف آيفون يؤدي إلى اختراقه

حيث أكد خبراء بالأمن الإلكتروني أنه يجب على مستخدمي هواتف آيفون تأمين شبكة الواي فاي وضبط إعدادتها، هذا بالإضافة إلى عدم الإتصال بشبكات الواي فاي العامة، ولذا يجب على المستخدم حماية هاتفه المحمول الآيفون من ثغرة الواي فاي.

فمن يمتك هاتف آيفون يحب عليه إيقاف الخاصية “انضمام”، والمتعلقة بالواي فاي، بحيث لا يقوم الهاتف بالإتصال بأي شبكة واي فاي دون علم صاحب الهاتف، كما يجب تشفير العنوان الخاص بالجهاز، وذلك بالدخول على “إعدادات”، ثم الدخول إلى “الواي فاي”، ثم اختيار “الشبكة العامة”، ثم الضغط على المزيد، ومن هنا يتم إيقاف خيار “الإنضمام التلقائي لشبكات واي فاي المتاحة”.

كما أن هناك شبكات واي فاي تظهر بأسماء غريبة وأشكال مختلفة، وتقوم مثل هذه الشبكات الخبيثة بحذف شبكة الواي المتصلة بالجهاز وتحل هي محلها ثم تسرق بيانات وصور المستخدم، ولذا وإذا كنت من حاملي الآيفون وتضررت من برامج التجسس أو المراقبة عليك تعيين إعدادات الواي فاي وتقوم بإعادة تشغيل الهاتف، أو الإتصال بفريق أبل الخاص بأمان أيفون.