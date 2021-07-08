أيفون 13.. تسريبات جديدة لأول مرة عن هاتف آبل الجديد ومواصفاته وسعره

أسابيع قليلة تفصلنا عن طرح أبل لهاتفها الجديد آيفون 13، حيت أنه من المقرر أن يتم طرحه خلال سبتمبر القادم، وتعمل الشركة جاهدة على عدم التأخر عن موعدها التقليدي وهو شهر سبتمبر القادم.

تسريبات جديدة لأول مرة عن هاتف آيفون 13 الجديد

وما زالت التسريبات مستمرة عن iPhone 13، ومن أبرز تلك التسريبات هي استحداث شاحن جديد “لاسلكي” يعمل بتقنية “ماغسيف”، حيث تعمل تلك التقنية بواسطة حلقة مغناطيسية متواجدة خلف الجهاز، مما يسمح للشاحن بتوجيه الطاقة للهاتف، حتى وإن كان المستخدم يحمله في جيبه أو يتحرك به أثناء عملية الشحن.

وبالرغم من أن هذه التقنية متواجدة بىيفون 12 إلا أنها في آيفون 13 سيتم تطويرها لتكون أقوى مما سبق، بحيث توفر قوة كهربائية أعلى من المتواجدة الآن في آيفون 12، ويتم تسمية النسخ الجديدة من iPhone 13 بآيفون ميني وآيفون برو آيفون برو ماكس

ورغم أن هذة التقنية موجودة في النسخة السابقة من طراز “12”، إلا أنها ستكون بحلة جديدة في الآيفون الجديد “13”، وحول مميزاته فقد جاءت وفق ما يلي.

بعض مواصفات آيفون 13

معدل التحديث لآيفون 13 يتوقع أن يكون 120 هرتز.

وزنه 12 جرام.

يدعم شبكة واي فاي وشبكات الجيل الخامس G5.

حجم آيفون 13 سيكون بنفس حجم آيفون 12

أبعاده 146.7×71.5×7.4 ملليمتر.

حجمه سيكون 5.4 بوصة لنسخة آيفون 13 ميني.

آيفون 13 العادي وبرو سيكون الحجم 6.1 بوصة.

مساحة التخزين ستصل إلى 1 تيرا بايت.

ويوجد منه اللون الأسود غير اللامع والبرتقالي والبرونزي والرمادي.

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