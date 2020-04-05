إتصالات أورنج..إليك أهم الأكواد للشحن والإشتراكات من الموبايل 2020

أكواد أورنج تخصص شركة أورنج في مصر أكواد مختصرة يتم إدخالها من قبل العملاء لتسهيل الحصول على خدمات متكاملة بعيداً عن الإتصال المباشر، وأخرى عن طريق الإتصال على الرقم المختصر ثم إتباع الخطوات التي يتم إعلام المشترك، بما يسرع عملية إنجاز الخدمة التي يختارها المستخدم. يشمل أرقام متوفرة للتحدث مع موظف الخدمة للإستفسارات والمساعدة في تنفيذ الخدمة المرغوبة بأسرع ما يمكن.

كود orange

ومن وقت لآخر تتيح شركة أورونج الرائدة، أكواد جديدة لتطبيقها في الحصول على أحدث العروض المعلنة، مثل باقات الإنترنت الشهرية أوشحن أرصدة خطوط الموبايل. اليوم نستعرض جميع أكواد أورنج للإستفادة منها لصالح العملاء، وبالتالي تفعيل كافة الخدمات بأقل جهد ووقت أقصر.

نوع الخدمة الكود التكلفة خدمة عملاء أورنج 110 50 قرشا بغض النظر عن مدة المكالمة خدمة عملاء أورنج-بيزنس 250 رقم خدمة الإستعلام لنظام استار واتكلم واتحكم 210 50 قرشا بغض النظر عن مدة المكالمة خدمة العملاء للفرست كلاس 2000 50 قرشا بغض النظر عن مدة المكالمة الخط الساخن الأرضي لعملاء أورنج 16110 تحتسب سعر المكالة العادية

أكواد أورنج 2020

كود تحويل الرصيد 400 أو #2#100#، 20 قرش لكل عملية.

كود معرفة الرصيد المتبقي – اطلب #100# أو 400، 4 قروش للمحاولة، و 20 قرش للمحاولة

كود سلفني نت #444# أو 400 مجاناً.كود سلفني رصيد 400، يمكن إستخدام الخدمة إلى ما يصل عشر مرات لحين إعادة شحن الحساب.

كود سلفني مكالمة 400 أو #100 واتبع الخطوات.

كود ادفعلهم #100# واتبع الخطوات

لإلغاء أي خدمة أرسل كلمة unsub أو “إلغاء” إلى نفس رقم الخدمة

لألغاء الكول تون، أرسل UNSUB إلى رقم 9999. أو الإتصال بالرقم 9999 واختار إلغاء الاشتراك من القائمة.

كود الإشتراك في باقات الأنترنت، اتصل بـ #222# ثم اتبع الخيارات وحدد الباقة سواء GO أو باقات GO-Net. ستصلك رسالة لتأكيد الإشتراك، وكما يمكن تفعيل الأنترنت عبر طريقة الإتصال بالرقم 110 من أي رقم أورنج أو 16110 للرقم الأرضي.

تجديد أمد باقات أورنج أنترنت #136# وأتبع الخطوات التي تلي.

كود شحن الكارت *102#

كود شحن الكارت لخط آخر #100#1#

كود معرفة رقم خط شريحة أونج في حال النسيان 119 ببلاش.