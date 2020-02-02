إستقبال”إشارة” تردد قناة الخوف Scare tv

قناة الخوف أو Scare tv هي فضائية مكرسة بشكل أساسي على بث الأفلام ذات الصلة بالرعب، وهي قناة حديثة لعرض الأفلام المترجمة، ظهرت على النايل سات ولا زالت تعمل بشكل سليم دون توقف.

قناة الخوف

عشاق الأفلام على موعد دائماً بعروض أقوى الأفلام السينمائية العالمية التي يريدونها والتي تصنف في طابعها المفزع التي تنطوي على كثير من الخيال العلمي.

لم يكن إستقطاب القناة بشكل الواسع ممكناً لولا الإنتقائية العالية لخريطة الأفلام في جودتها العالية التي تشتمل على أحدث ما تنتجه السينما الأجنبية، التي تأتي بمشاهد التشويق والإثارة والرعب

وبين وقت وآخر، يقصد الجمهور إلى البحث عن تردد قناة الخوف أو scare tv، على محرك البحث جوجل، فلذلك أرتئينا تسهيل عملية الحصول على أحدث تردد المعلن من جانب القناة على صفحاتها الرسمية، من خلال تدوين البينات الفنية كما ستأتي أدناه:

تردد قناة scare

التردد ترميز معامل تصويب الخطأ الجودة 10873 27500 5/6 SD

ويلفت إلى ان قناة الخوف تطلق البث التلفزي على مدار 24 ساعة، لتحيط بأشكال واسعة من الأفلام الأجنبية، مع تقليل الخروج لفواصل إعلانية اثناء عرض الفيلم واحداً تلو الآخر، حيث تستفيد في تحصيل إيرادات الإعلانات لكي تساهم في ضخ الأفلام الحديثة لجمهورها بشكل مجاني.