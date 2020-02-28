إستقبال تردد قناة بي ان سبورت Bein Sports على نايل سات

هل تبحث عن قنوات بي ان سبورت المفتوحة؟ توفر شبكة bein الترفيهية باقتين يتم إذاعتهما بشكل مجاني من دون تشفير. وهي (قناتي bein sport الأخبارية و bein sport 1 ) اللتان تبثان بتقنية اتش دي.

قناة بي ان سبورت

تعد قنوات bein sport الأكثرة ريادة في مجال الرياضة كقناة تمتلك أكبر الحقوق الخاصة بنقل الدوريات الكروية والبطولات عالمياً. والتي تعتمد صيغة HD عالية الدقة في إيصال محتواها المرئي عبر شاشات التلفزة. مع مزيد من حقوق البث الحصرية لمختلف دوريات كرة القدم كالدوري الإسباني والدوري الإنجلينزي والدوري الإيطالي، ومع رصد نتائج الأهداف المسجلة على الموقع الرسمي اثناء النقل المباشر، باتت هي القناة الأولى الأسرع في التوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومصدراً لجميع أخبار الكرة والنشاطات ذات الصلة.

بي ان سبورت هي شبكة تلفزيون مقرها الدوحة، تم تغيير علامتها التجارية من الجزيرة الرياضية إلى Bein Sport في 2012. وتنقل دوريات كرة القدم الكبرى خلال تشغيل بث القنوات على مدار 24 ساعة. بدأت إستثمار حقيقي بشراء أكبر الحقوق للأحداث الرياضية ليشمل جميع الألعاب الكروية.

في نوفمبر 2019، مُنحت beIN Sports الحق في بث مباريات دوري أبطال أوروبا في فرنسا بين عامي 2021 و2024 مقابل 413 مليون دولار سنويًا.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة والإخبارية

التردد الإستقطاب معدل تصحيح القمر إسم القنوات في الرسيفر 11054 H 2/3 نايل سات beIN SPORTS HD 12604 H 2/3 نايل سات beIN SPORTS NEWS

ويمكن القيام بإدخال الترددات المدونة في الجدول أعلاه “يدوياً” بواسطة جهاز التحكم في إعدادات جهاز الرسيفر الخاص بك، وإلتقاط إشارة القناة بشكل فوري، ولا تقلق إذا كنت لا تملك اشتراك شهري فيمكنك الوصول لمحتوى بي ان سبورت من خلال خدمة Bein connect عبر الموقع الرسمي المباشر أو عfر التطبيق الذكي بنفس الإسم الذي سيتاح إستخدامه أينما كنت بعد إنهاء الإشتراك الشهري الأقل تكلفة.