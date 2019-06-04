إستقبل تردد قناة أون سبورت 2019 الجديد على نايل سات بجودة HD و”SD

تردد قناة أون سبورت، تعد واحدة من أهم القنوات الرياضية المصرية، وتغطي الدوري المصري العام إلى جانب البطولات العربية والدولية المختلفة، مع إستقطاب لأفضل المحللين الرياضيين في أستديوهاتها لتقديم أفضل أداء تحليلي حول رياضة كرة القدم والرياضات الأخرى. ولعلها القناة الرياضية المصرية الوحيدة التي تقدم محتوى رياضي متميز وشامل، وذلك بتقنية عالية الوضوح والتي تبث عبر القمر نايل سات. وهي إحدى قنوات شبكة on المفضلة في مصر، لمالكها “شركة إعلام المصريين” إذ تضم باقات أخرى وهذه: أون اي، أون دراما، on sport”.

وقد صنعت أون لنفسها الريادة في التغطية الرياضية حتى باتت قناة لا بديل عنها في مصر والشرق الأوسط، حيث تقوم بنقل دوري أبطال أفريقيا والدوري اليوناني لكرة القدم، وكأس السوبر الأفريقي لكرة اليد، كأس السوبر الإماراتي، وغيرها. ما وسع من إنتشارها بشكل متزايد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

on sport

وتمتلك أون سبورت حقوق بث الدوري المصري المممتاز وكأس مصر، كأس السوبر المصري، كما تستفرد ببث المباريات التي تذيعها قناة تشيلسي لأهم الدوريات العالمية لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا. وتنتج أون برامج رياضية عدة في أستوديو القناة مع إنضمام أفضل وأشهر المحللين والمعلقين المصريين الذين معظهم لاعبين سابقين في المنتخب المصري. وسنقوم بتزويد الزائر في “كلمة” بترددات on sport على القمر الصناعي نايل سات بجودة SD & HD.

ماهي برامج أون سبورت

ملعب أون، برنامج رياضي يقدمه الكابتن أحمد شوبير، يجري عبره إستضافة المحلليين والنقاد الرياضيين.

الدوري المصري

ستاد مصر

لايك

العين الثالثة

الكالتشيو

180 ثانية