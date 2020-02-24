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إستقبل تردد قناة اريب فارزيش و”IRIB TV3 المفتوحة 2020

بواسطة زكريا منير
قناة فارزيش الفارسية

ترددات القنوات الرياضية الإيرانية اريب فارزيش والقناة الإيرانية الثالثة IRIB Varzesh والتي يتاح إستقبالها على مدار بدر 4 والقمر Intelsat902. وهي قناة رسمية تبث من طهران باللغة الفارسية. ويستقبلها الملايين كقناة غير مشفرة ولها جمهور واسع في الدول العربية لاسيما في مصر.

قناة فارزيش فارسي

مع مزيد لأكبر الحقوق الرياضية لأفضل الدوريات العالمية الكبرى كالدوري الإنجلينزي والدوري الإسباني والفرنسي والإيطالي ودوري أبطال أوروبا، حققت توسع في الرقعة الجماهيرية وباتت بديلاً عن القنوات المشفرة مثل bein، وتتشكل باقات فارزيش بمجموع قناتين منفصلتين تبثان محتوى مختلف.

تشكل إنطلاقاً لإضفاء المتعة لدى عشاق الساحرة المستديرة بمشاهدة مبارياتهم المفضلة بشكل مجاني، لكن التعليق سيكون باللغة الفارسية كون القناة إيرانية. ويتاح مشاهدة البث المباشر في أي وقت من خلال الموقع الرسمي للقناة على الأنترنت.

 قناة IRIBTV عبر القمر بدر 5 – 26 درجة شرق

القمرالترددالإستقطابالترميز
Arabsat 2C/2D/3A26 شرقا11881أفقي27500
Arabsat 2C/2D/3A26 شرقا11900عامودي27500
بدر 562 شرقا12265أفقي30000

تردد قناة اريب فارزيش على أسترا

وسيكون إستقبال قناة  إيريب فارزيش الإيرانية الرياضية على القمر الصناعي Intelsat902،

إذ تبث كلا من قناة IRIB Varzesh والإيرانية الثالثة على الأنتل سات @ 62E، وفق بيانات التردد التالية:

  • التردد 11555، عامودي، مدخل الرمز: 30000،
  • إسم القناة: IRIB TV3 SD/ IRIB Varzesh

وتدخل القناة في نقل البطولات الآسيوية مثل دوري ابطال اسيا وبطولة آسيا لكرة السلة وبطولة كأس آسيا لكرة اليد، والطائرة والتنس. وسباقات الفورمولا وان.


زكريا منير

    زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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