إستقبل تردد قناة الشرقية نيوز العراقية “المحدث” 2020

قناة الشرقية “AL SHARQIYA NEWS” هي شبكة تلفزة عراقية بمجموع قناتين واحدة عامة وأخرى للأخبار. تحتل القناة المركز الأول من ناحية الإستقطاب بالمقارنة مع القنوات العراقية الأخرى سواء التي تبث من داخل العراق أوخارجة، وتبث الشرقية على القمر نايل سات بتقنية SD و HD عالية الدقة. تم تصنيف القناة لتكون في المرتبة الأولى من حيث نطاق الإنتشار الأوسع جنبا إلى جنب المصداقية التي تتمتع بها، بحسب ابسوس IPSOS الشركة العالمية للأبحاث السوق.

قناة الشرقية نيوز

تعد الشرقية الإخبارية من أصدق القنوات العراقية المتفاعلة مع قضايا المجتمع في مسار لم تحيد عنه منذ بدء تأسيسها في 2004. وهي من أنجح القنوات على الإطلاق حيث تتفوق في كثافة الإنتشار على أي قناة عراقية بما في ذلك مستويات المصداقية، وفق إستطلاعات لجامعة بغداد وجامعة البصرة.

برامج الشرقية الإخبارية – الأبرز

إذا كنت تريد معرفة أبرز ما تقدمه قناة الشرقية نيوز من برامج ذات المزيج المنوع والأكثر متابعة فهي كما يلي: الحصاد، أغلبية صامتة، الشوط الثالث، مانشيت أحمر. القائمة السابقة عبارة عن برامج حوارية سياسية تحظى بإهتمام الملايين. وتتيح رصد كافة الأحداث على ان تنخرط في مناقشتها في أطر موضوعية.

وتوفر حزمة برامج يمتد عرضها على إمتداد 24 ساعة للبث التلفزي. لتكون منبراً إعلامياَ نشط يتيح لجمهوره رصد الأخبار العاجلة على مدار الساعة. ولا يقتصر على البث الفضائي من خلال شاشات التلفزيون لكن يمكن أيضاً تلقي خدمة البث المباشر مجاناً بزيارتك الموقع الرسمي لقناة الشرقية في أي وقت تريده،

تردد قناة الشرقية نيوز على نايل سات

التردد 10892، أفقي، ترميز 27500، معامل تصحيح 5/6

إسم القناة: AL SHARQIYA NEWS HD

وتتميز الشرقية بطريقتها الجذابة والمؤثرة في طرح الأخبار من خلال مذيعين مهنيون يهدفون لأظهار الحقيقة فقط. بعيداً عن السياسات الحزبية والمحسوبيات فهي من أكبر القنوات التي تدعم قضايا الشعب العراقي، وهو ما بدا جلياً من خلال المتابعة المكثفة في تغطية الثورة العراقية المشتعلة منذ 1 تشرين الأول 2019.