“إستقبل حالاً” تردد قناة بي فور يو أفلام 2019.. B4U AFLAM الجديد

قناة بي فور يو أفلام “B4U AFLAM” متخصصة في إثراء شاشة التلفلزيون بأفلام بوليود الحصرية. هذه فضائية تبث من الإمارات لتقديم محتوى الأفلام الهندية التي تجتذب عشاقها في الشرق الأوسط. إرسال القناة يتم بثه عبر نايل سات جنباً إلى جنب شقيقتها فضائية B4U AFLAM PLUS. بدأ أنطلاق القناة في 2013 ومنذ ذلك الحين ظهرت بقوة من خلال إمتلاكها مكتبة واسعة من الأفلام والموسيقى والبرامج المتنوعة وأخبار بوليود، ما جعلها تنافس قنوات في نفس المجال تقوم بعرض إنتاجات صناعة السينما الهندية.

B4U AFLAM

وبفضل بث أكبر أفلام بوليود الحديثة بجميع تصانيفها قد حققت طفرة صاعدة ما مكنها من خلق مكانة متميزة من بين قنوات الأفلام الأخرى، ولتوضيح طريقة عرض محتوى القناة فذلك يكون عبر الترجمة والدبلجة أيضاً، وتنتقي المواد التلفزيوينة بعناية بما يتناسب من أذواق الجمهور العربي. وتدمج عدداً من أنواع الأفلام في بث مستمر بما في ذلك الحركة، الكوميديا، الرومانسية، الميلودراما.

وقناة b4u aflam، تجتذب عشاق بوليود بعدد من الأفلام الناجحة ذات الرواج غير العادي. محققة رقم قياسي من حيث عدد المشاهدين الذين يتوقون إلى تتبع إنتاجات السينما الهندية والدراما المنتجة في الهند. وزادت شعبية الأفلام الهندية خلال السنوات الماضية في العالم العربي، وقناة بي فور يو أفلام تابعة لمجموعة b4u الرائدة التي تم تأسيسها في 1999.

تردد قناة بي فور يو أفلام

نوفر التردد الصحيح والجديد لقناة بي فور يو أفلام 2019 الذي يجب ضبطه في إعدادات جهاز الرسيفر لديك لإستقبال بث هذه الفضائية المنخرطة في تقديم الأفلام الهندية بواسطة القمر النايل سات