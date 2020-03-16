إستقبل رموز تردد قناة الشاهد al shahed على نايل سات

قناة الشاهد فضائية كويتية ذات محتوى متنوع تبث على نايل سات، وتعد من القنوات البارزة في الكويت التي يحرص المشاهدين على الإستفادة من خريطة من البرامج الرئيسية الممتدة على مدار 24 ساعة. وتخصص وتخصص قناة الشاهد برامج تستهدف الصحافة والرياضة والجانب الإجتماعي وبرامج الطبخ وأخرى دينية. وتسعى لموافقة مصالح المشاهد عبر برامج تخدمه بشكل مباشر. وتخصيص مساحة للترفيه كعرض المسسلات الأكثر إستحساناً.

قناة الشاهد

قناة الشاهد غير مشفرة متاحاً إستقبال إرسالها على مدار الساعة بدون توقف. فمن خلال التردد 12688 عمودياً، مع الترميز الثابت 27500، وتعتمد القناة تقنية hd التي توفر محتوى مرئي عالي الجودة. وهي بذلك تواصل جذب الجماهير عبر أفضل برامجها التي يتم تقدميها بواسطة نخبة من الأعلاميين نساء ورجال.

تردد قناة الشاهد – al shahed

التردد 12688 الإستقطاب رأسي القمر الصناعي نايل سات معامل تصويب الخطأ 3/4 معدل ترميز 30000

برامج قناة الشاهد

برنامج ديوان الصحافة

سوالف ضحى، من الأحد إلى الخميس في الساعة 11:00 am.

برنامج سفرتنا

رؤيا، مختص بتقديم تفسيرات للأحلام.

من خلال الترددات المبينة في الجدول بالأعلى، يمكنك تلقي إشارة قناة الشاهد تي في، بمحرد تنزيل القيم الترددية في جهاز الرسيفر لديك، وإيجاد القناة تحت إسم al shahed tv، وإستقبالها بجودة hd ذات الدقة العالية. بلا أي إنقطاع أو تشويش. والتمتع بجدول بثي لأفضل البرامج الإذاعية التي تروق للمجتمع.