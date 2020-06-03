إستقبل فوراً إشارة تردد قناة العقيلة AL-Aqila TV على قمر نايل سات-201

إكتشف تردد قناة العقيلة هي قناة شيعية تعتني بنقل الشعائر الدينية وطقوس المذهب، وتبث إرسالها عبر القمر نايل سات، وتعد واحدة من أكثر القنوات مشاهدة في هذا المجال. وهي تبث على مدار الساعة بلا إنقطاع وتقدم خدمة إهداء قراة الفاتحة أو الأدعية وتلاوات من القرآن من خلال الإعلان معها وتخصيص زاوية لعرض صور المتوفين.

قناة العقيلة

على شاشة العقيلة تتوفر مجموعة من المحتوى الديني المنوع بما في ذلك الأدعية ومجالس العزاء الحسيني. لذلك، يستقبل الناس قناة العقيلة على قمر نايل سات لمشاهدة محتوى مرئي يلامس إهتمامهم وذوقهم الخاص. حيث تتوفر مكتبة مرئية تشتمل على إصدارات من الإنتاجات الحديثة وكذلك محتوى أرشيفي غني. يشمل مواليد أهل البيت لأئئمة الشيعة الأثنى عشر، بالإضافة لمراسم العزاء الموسمية سواء عراقية أو بحرينية أو غيرها.

تردد قناة العقيلة

ونوه قناة العقيلة الى ضرورة ضبط معدل التصحيح إلى تلقائي أو “Auto على جهاز الإسقبال ( الرسيفر) الخاص بكم.

القمر التردد القطبية FEC نايل سات W7.00 10971 أفقي (H) 5/6

وقناة العقيلة قناة إسلامية تعبر عن ولائها لأهل بيت النبوة حيث تعتني بإيصال مبادئ الإمام الحسين، لإبراز جيل متشبع بالإيمان يرفض الظلم. ويمكن إستقبال إشارة قناة العقيلة بشكل فوري، بمجرد ضبط قيم التردد في الخانات المخصصة بجهاز الرسيفر لديكم. بإدخال التردد الجديد 10977 بالإستقطاب الأفقي، وظهورها في قائمة القنوات بإسم AL-Aqila TV.