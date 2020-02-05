“إستقطاب” تردد قناة العربية الإخبارية بتقنية HD

قناة العربية قناة أخبارية سعودية لمالكها مركز تلفزيون الشرق الأوسط، تبث القناة من مدينة دبي للإعلام لتقديم نشرات أخبارية على مدار الساعة بما في ذلك البرامج الحوارية والوثائقية، وتعد من القنوات واسعة الإنتشار جنباً الى جنب الشقيقة العربية الحدث.

قناة العربية

وتخوض مغمار الإعلام متوسعة في إعداد البرامج المختلفة وتضم نشراتها على مدار الساعة كل الأخبار ذات الصلة بالسياسة والإقتصاد والرياضة والمنوعات. هناك برامج تقدمها قناة العربية تعد أكثر شهرة من بينها برنامج بانوراما، الذي يناقش كل الأحداث والقضايا – في تغطية مكثفة يناقش أبعادها المستقبلية وتقديم تحليل موضوعي بشأنها من خلال إستضافة المحللين والكتاب والصحفيين.

وتحمل قناة العربية منذ إطلاقها في 2003 شعار “أن تعرف أكثر”، في دلالة على المحتوى الشامل المقدم من قبلها، مع كثير من العمق في التفاصيل، مما يسهل وصول مادة إعلامية للجمهور متكاملة ومتعددة الوسائط.

برامج قناة العربية

برنامج DNA، يقدمه نديم قطيش ويظهر للتحدث عن قضية بشكل متهكم وساخر وأحياناً وجاد حول تصريح أو قضية في شكل مادة إعلامية متداولة تثير التناقض.

مقابلة خاصة

مع تركي الدخيل

صناعة الموت، برنامج يتعرض للإرهاب ويسلط الضوء على التطرف والتنظيمات الإرهابية مدة – البرنامج 30 دقيقة.

مهمة خاصة

الذاكرة السياسية

تردد قناة العربية على نايل سات

التردد ترميز- إستقطاب معامل تصحيح الخطاً القمر 1595.39 27500 – عامودي 3/4 Eutelsat AB7

تردد قناة العربية 2020

القمر التردد الإستقطاب معامل تصحيح بدر 4 12092 عامودي 5/6 نايل سات 12169 عامودي 5/6 هوت بيرد -(DVB-S2, 8-PSK) 11747 أفقي 3/4

من خلال الترددات المدرجة في الجدول بالأعلى الخاصة بقمري عرب سات ونايل سات، يمكنك إدخالها يدوياً في جهاز الرسيفر وإستقبال بث القناة بجودة SD أو HD عالية الدقة، مع معدل ترميز ثابت 27500. وعوضاً عن ذلك يمكنك اللجوء لمشاهدة البث الحي من خلال الموقع الرسمي لقناة العربية من هنا live-stream تتبع المرئيات كافة والأخبار في كل وقت.